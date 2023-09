Dinamo pronta per l'avventura in Serie B: sabato battesimo del fuoco contro Avellino

In una gremitissima sala del Capitello di Palazzo Nervegna è stata presentata la Brain Dinamo Brindisi. Il sodalizio cestistico è ai nastri di partenza del campionato di Serie B: un traguardo raggiunto grazie alla storica promozione ottenuta al termine della finale playoff contro Castellaneta.

Da più di 30 anni una squadra brindisina non otteneva una promozione in questa categoria. E sabato prossimo (30 settembre), la squadra allenata da Antonio Cristofaro è attesa da un gran bel battesimo del fuoco contro la Scandone Avellino, club che vanta importanti e recenti tradizioni nella massima serie. La partita sarà disputata al PalaZumbo, alle ore 18. Il biglietto costerà 5 euro.

L’avventura della Dinamo è iniziata quasi per scherzo nel 2015, su iniziativa di un gruppo di amici. Poi, di promozione in promozione, il progetto è cresciuto progressivamente, catturando sempre di più le attenzioni del pubblico brindisino. Nella videointervista a BrindisiReport, il presidente Teodoro Marrazza illustra gli obiettivi stagionali. Coach Cristofaro presenta il suo roster. Il presidente regionale della Fip, Francesco Damiani, fa il suo in bocca in lupo.

L’organigramma societario

Presidente: Teodoro Marrazza

Vide presidente: Sergio Angelelli, Giuseppe Parparelli, Marco Spada, Eugenio Francioso, Domenico Colelli, Nicola Mazzeo

Dirigenti

General manager: Dario Recchia

Direttore sportivo: Fabrizio Campagnoli

Staff tecnico

Capo allenatore: Antonio Cristofaro

Assistente allenatore: Francesco Puce

Vice allenatore: Marco Lozito

Web designer: Marta Prudentini

Addetto stampa e curatore profili: Fabrizio Guadalupi

Fotografo ufficiale: Elena DI Marzo

Addetto agli arbitri: Rosario Arcadio

Dirigente accompagnatore: Setafano Cino

Medico sociale: Giuseppe De Carlo

Preparatore atletico: Enzo Battista

La squadra

Davide Aloisio; Simone Paciullo; Riccardo Calcagni; Davide Buttiglione; Tommaso Guadalupi; Giovanni Greco; Benedetto Epifani; Matteo Mongelli; Paolo Mazzeo; Musa Janha; Andrea Procopio; Luigi Brunetti; Sheriff Drammeh; Vincenzo Pulli, capitano