La Happy Casa saluta la Serie A: al PalaLeonessa di Brescia l'ultimo impegno

BRINDISI – La Happy Casa Brindisi si appresta a disputare la sua ultima partita nel campionato di Serie A. Gli uomini di coach Sakota scenderanno in campo domani (domenica 5 maggio) al PalaLeonessa di Brescia, contro la Germani. La partita non ha alcun valore per la New Basket, che domenica scorsa, nonostante la vittoria contro Venezia, è retrocessa matematicamente, dopo 12 anni.

Il roster di coach Magro, già sicuro del terzo posto, potrebbe contendere la seconda piazza a Milano, appaiata in vetta alla Virtus Bologna. Brindisi cercherà di chiudere degnamente un campionato da dimenticare, soprattutto per i disastrosi risultati ottenuti nel girone d’andata, con la striscia nera di otto sconfitte nelle prime otto partite, le prime quattro delle quali sotto la guida tecnica di Fabio Corbani. Poi l’avvento del tecnico serbo e gli arrivi di Bartley e Whashington, che hanno dato una sterzata alla squadra, ma non abbastanza per una radicale inversione di tendenza.

La gara sarà diretta dalla terna arbitrale composta da Michele Rossi, Christian Borgo e Gianluca Capotorto. Il match sarà trasmesso su Dazn. Lilly Mazzone curerà la radiocronaca sulle frequenze di Ciccio Riccio, con il commento tecnico di coach Tonino Bray.

