Frank Bartley pronto all'esordio: "I miei punti per aiutare la Happy Casa a salvarsi"

BRINDISI – “So come far canestro in questo campionato. Mi metto al servizio della squadra per vincere”. Neanche il tempo di arrivare a Brindisi e Frank Bartley è già pronto ad esordire con la maglia della Happy Casa. Del resto la disperata situazione in classifica non lascia alternative. Il giocatore americano, reduce da cinque voli dalla Cina, sarà disposizione di coach Sakota in vista del testa coda contro la capolista Germani Brescia in programma domenica prossima (7 gennaio) al PalaPentassuglia (palla a due alle ore 17.30). L’esterno ex Trieste oggi ottenuto l’idoneità medico sportiva e nel pomeriggio ha sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra. Poi il general manager del sodalizio di contrada Masseriola, Tullio Marino, ha presentato il giocatore ai giornalisti, nella sala stampa “Antonio Corlianò”.

Marino: "Ci serve un magic moment"

La società ha compiuto un grosso sforzo per completare e tempo di record le farraginose pratiche burocratiche. “La firma - spiega Marino - è arrivata durante il periodo di festa, quando non si potevano far partire tutte le pratiche. Abbiamo lavorato in due giorni per farlo arrivare. Ringraziamo tutte le persone del nostro staff e anche il deputato Mauro D’Attis”.

Marino ricorda che lo scorso anno Bartley ha chiuso il campionato con una media di 19,5 punti a gara, imponendosi come capocannoniere del torneo. Ora si spera nella verve realizzativa dell’atleta classe 1994 per tirare fuori Brindisi dal pantano dell’ultimo posto, con la miseria di quattro punti in 14 giornate. Marino non nasconde la difficoltà del momento ma rimarca che il gruppo è unito e ha voglia “di lottare per compiere questa impresa”. “Sappiamo che è difficile – ammette il general manager – il contraccolpo della partita contro Scafati si è fatto sentire su tutti. Ora è il momento di svoltare. Ci vuole un magic moment. Coach Sakota la prima cosa che ci ha chiesto era di avere punti: ora abbiamo Frank e 16 partite per cercare di cambiare il nostro destino”.

Nessuna polemica con i tifosi della Curva Sud per la decisione di disertare il proprio settore nel primo quarto di gara. “Se i tifosi - afferma Tullio Marino - pensano che questa protesta possa essere d’aiuto, ben venga anche questo. Ricordo proteste fatte per molto meno. Va bene anche questo”.

Bartley: "Brindisi gioca bene, possiamo migliorare"

Bartley si dice contento di essere tornato in Italia, “dove mi sono trovato bene”. “So - afferma il giocatore - che il momento è difficile. Sono consapevole che abbiamo la possibilità di migliorare. Ho visto qualche partita. La squadra gioca bene. Sono qui per dare quel pizzico in più che serve per vincere le partite e raggiungere l’obiettivo”. Bartley in Cina ha giocato con continuità. “Non penso - spiega – che mi manchi molto per essere in forma per la gara”.

Sakota: "Bartley è il giocatore che stavamo cercando"

Dopo le dichiarazioni di Bartley, la palla è passata a coach Sakota, soddisfatto per l’arrivo del 29enne. “E’ un giocatore - dichiara - che stavamo cercando”. Il tecnico serbo fa una sorta di primo bilancio della sua esperienza brindisina. “Quando sono arrivato – afferma- ci eravamo detti di vincere 3-4 partite per tornare in linea di galleggiamento. Il primo periodo è stato pieno di turbolenze fra infortuni e difficoltà anche ad allenarci. Non avevo grandi aspettative di vincerne più di 3-4. Oggi non siamo tanto lontani da quelle aspettative”.

E domenica il banco di prova più duro che potesse capitare per Brindisi, reduce dal ko di Cremona, preceduto dall’incredibile sconfitta in rimonta contro Scafati. “Brescia - dichiara il tecnico - è focalizzata sul giocare una partita a settimana. Sta interpretando il campionato in maniera molto valido. Permettono in media non più di 76 punti a partita. Ne segnano quasi 10 in più. Stiamo lavorando per affrontarli nel modo giusto”.