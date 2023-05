Happy Casa: quelli con la grinta di “gara 2” alla prova d’orgoglio contro la Virtus

BRINDISI - La partita più difficile è diventata quasi impossibile. Happy Casa paga in modo pesante la rabbia e la reazione avuta durante e dopo la partita di Bologna, contro la Virtus, per la sconfitta di “gara 2”, maturata anche in seguito a numerose decisioni arbitrali vigorosamente contestate che sono costate dapprima l’espulsione dal campo di coach Vitucci e dopo la squalifica di Nick Perkins per alcune frasi “irriguardose” rivolte ad un arbitro all’uscita dagli spogliatoi.

La Virtus Bologna, già abbondantemente favorita dal pronostico, viene messa così nelle migliori e più favorevoli condizioni di aggiudicarsi anche “Gara 3”, togliendo ad Happy Casa Brindisi il suo pivot titolare da un roster già abbastanza ridotto che incontrerà molta a fatica a lottare con successo sotto i tabelloni contro la batteria dei “giganti” della Virtus, e per il ridotto numero di rotazioni a disposizione di coach Fabio Corbani che sostituirà in panchina lo squalificato coach Vitucci.

Lo staff medico recupera Marcquise Reed per “Gara 3”

A Bologna la guardia di Happy Casa aveva rimediato una botta al collo del piede destro che lo aveva costretto a lasciare il campo nel terzo quarto, ma in settimana è stato sottoposto alle cure dello staff medico al completo ed il suo recupero contro Bologna in “Gara 3” è da ritenersi scontato. Reed era stato fra i migliori in campo e con le sue realizzazioni aveva messo in difficoltà la difesa bolognese e tenuto in corsa la squadra consentendo una diversa e decisamente migliore partita rispetto a “Gara 1”.

Il recupero di Marcquise Reed è di fondamentale importanza per la squadra e sarà sicuramente una opzione in più a disposizione di coach Fabio Corbani, che preparerà il piano partita con coach Vitucci puntando su Jordan Bayehe per sostituire Nick Perkins nel ruolo di pivot e su una difesa che, con in testa Jason Burnell, dovrà essere pronta ad una prestazione di grande intensità collettiva per arginare lo strapotere virtussino, e la forza dei fuoriclasse di coach Scariolo.

Scende in campo il “PalaPentassuglia”. L’esperienza contro Olimpia Milano

La storia del basket brindisino insegna che nei momenti più delicati e complicati è scesa in campo la tifoseria brindisina compatta e determinata a trasformare il PalaPentassuglia in un “pala-bolgia” per far sentire il proprio sostegno alla squadra. C’è piena consapevolezza che Happy Casa – Virtus Bologna sembra una partita dal pronostico scontato, ma ritorna la storia del basket brindisino a ricordare che l’11 aprile del 20121, Happy Casa, devastata dal covid con le assenze di coach Vitucci, sostituito da Alberto Morea in panchina, e senza Darius Thompson, Nick Perkins e D’Angelo Harrison riuscì nell’impresa che sembrava disperata se non proprio impossibile di battere l’Olimpia Milano 80-71. Per questo motivo scenderà in campo l’orgoglio del tifo brindisino che avverte la rabbia ed il risentimento per il trattamento riservato ad Happy Casa a Bologna ed in molte altre delle ultime partite, ma si aspetta anche la reazione della stessa squadra e di rivedere in campo “quelli di Gara 2”, concentrati e determinanti, e non più quelli rinunciatari di “Gara 1”.

Happy Casa Brindisi-Virtus Bologna: AAA cercasi terna arbitrale equilibrata

Si gioca nel segno tracciato in “Gara 2” dalla terna arbitrale di Bologna che ha fatto seguito alla squalifica di coach Vitucci e del pivot Nick Perkins. Per “Gara 3” in programma al PalaPentassuglia venerdì 19 maggio con palla in due alle ore 21, è stata designata la terna arbitrale che sarà diretta da Guido Giovannetti di Terni, arbitro internazionale, coadiuvato da Carmelo Lo Guzzo di Pisa e da Edoardo Gonnella di Genova.

La partita sarà trasmessa in diretta sulle reti televisive di Eleven Sports ed in chiaro si potrà vedere anche su Dmax e su Eurosport 1. È possibile seguire la radiocorona diretta della partita sulla emittente televisiva brindisina Ciccio Riccio condotta dalla tribuna stampa de PalaPentassuglia dalla giornalista Lilly Mazzone che si avvarrà del commento tecnico di coach Tonino Bray.