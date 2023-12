Happy Casa: a Cremona per continuare a credere nella rimonta della disperazione

BRINDISI - I margini di errore sono ridotti a zero. È vietato sbagliare e trascurare ogni minimo dettaglio che potrebbe definitivamente compromettere il futuro della squadra e quel residuo di speranza di salvare la serie A che è patrimonio della città, a cominciare proprio dalla composizione del roster in partenza per la trasferta di Cremona. Coach Sakota lo sa bene e deve essere consapevole che dovranno scendere in campo i migliori giocatori nelle condizioni fisiche e di forma, ma soprattutto mentali, considerati i motivi per i quali si sono lasciati 4 punti decisivi a Sassari e contro Scafati.

Ballottaggio improponibile: giochi Tomas Kyzlink

Per la trasferta di Cremona sono stati convocati, pertanto, tutti i giocatori del roster idonei, compresi Tomas Kyzlink e Jordan Bayehe, assenti nell’ultima partita di campionato nella disfatta contro Scafati. Il campo ha detto con estrema chiarezza ed in modo definitivo che Tomas Kizlink non può rimanere ancora fuori dal roster per far posto a Jackson. La scorsa settimana Kyzlink ha dovuto lasciare Brindisi d’urgenza e raggiungere Praga per gravi motivi famigliari, ma è rientrato lo scorso mercoledì per mettersi a disposizione dello staff guidato da coach Sakota ed essere pronto e disponibile a scendere in campo sabato al PalaRadi, contro Vanoli Cremona.

Un eventuale ballottaggio con Loren Jackson, tuttavia, non ha più una sua logica ed è assolutamente improponibile, dopo aver constatato le difficoltà di inserimento del “mini-play” e le garanzie di rendimento che, invece, Kyzlink ha fornito ogni volta che è stato impiegato da coach Sakota. È doveroso, pertanto, che coach Sakota operi la scelta più giusta e razionale e decida di tenere fuori Jackson per far posto a Kyzlink. Per una eventuale diversa opzione se ne assumerebbe la responsabilità se dovesse risultare negativa.

Non arrendersi fino alla fine

I primi a non mollare fino alla fine devono essere i giocatori. Tutti devono ancora credere nel miracolo e trasmettere nuova fiducia nella tifoseria perché si faccia uno sforzo comune per realizzare quello che ad oggi sembra essere il miracolo della permanenza in serie A. Fra le partite disputate contro Sassari e Scafati si è constatato c’è fra i giocatori chi crede ancora con grande fiducia e voglia di non arrendersi. Poco o nulla,infatti, si può rimproverare a Senglin, Sneed, Morris, Laszewsky ma, anzi, sono stati protagonisti di prestazioni che avrebbero meritato miglior fortuna. Con Kizlink è pronto al rientro contro Cremona anche Jordan Bayehe, assente nell’ultima partita colpito da un attacco influenzale proprio alla vigilia della partita contro Scafati, e potrà dare il suo contributo sotto i tabelloni dove Happy Casa trova difficoltà a farsi valere fin dall’inizio del campionato.

Il pivot senegalese dopo la superlativa partita disputata contro Virtus Bologna ha avuto un rendimento incostante, anche a causa di infortuni e malanni che ne hanno condizionato il rendimento, ed ora è atteso ad una prova convincente in un ruolo in cui la squadra ha maggiore necessità. Lo staff tecnico deve ancora recuperare al massimo della condizione JJ che tuttavia è sembrato sulla via di un miglioramento costante che può solo giovare alla squadra in vista di impegni decisivi in cui coach Sakota ha bisogno di avere il giocatore al massimo del rendimento ed impiegarlo nel suo ruolo naturale. Ma anche Tommy Laquintana, che finora è parso il lontano parente del giocatore spesso apprezzato quando ha giocato contro Happy Casa, ma condizionato da infortuni e malattie, deve essere restituito alla migliore condizione fisica e recuperato moralmente perché finora condizionato da molti infortuni.

Per Happy Casa Brindisi ultima dell’anno al PalaRadi di Cremona

Vanoli Cremona – Happy casa Brindisi si gioca sabato 30 dicembre, con palla in due alle ore 16. la terna arbitrale designata a dirigere la partita è composta da Denny Bongiorni di Roma, che avrà il ruolo di I° arbitro, coadiuvato da Denis Quarta di Torino, come 2° e Marco Catani di Pescara 3° arbitro. La partita sarà trasmessa in diretta dal PalaRadi di Cremona con inizio alle ore 16, dalla rete televisiva DAZN, mentre la radiocronaca sarà affidata alla emittente brindisina Ciccio Riccio, condotta in studio dalla giornalista Lilly Mazzone ed il commento tecnico di coach Tonino Bray. Le interviste nell’intervallo della partita, con aggiornamenti e dati statistici saranno affidate a Giulia Mazzone.