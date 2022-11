Happy Casa Brindisi, contro Vuelle Pesaro non solo un’occasione di sorpasso

BRINDISI - In gioco non c’è solo la manovra di sorpasso in classifica di Vuelle Pesaro, ma il conseguimento di una posizione di prestigio che candiderebbe la squadra immediatamente a ridosso delle “grandi” del campionato, un ruolo che Happy Casa Brindisi vorrà consolidare e tenersi poi ben stretto per rinnovare gli obbiettivi delle Final Eight e quelli più ambiti dei play off scudetto, a cui da anni partecipa da protagonista.

Dieci rotazioni a disposizione di coach Vitucci

La sosta di campionato, dovuta agli impegni della Nazionale italiana, ha consentito a coach Vitucci ed al suo staff di lavorare in palestra finalmente con tutti gli effettivi a disposizione e preparare con tranquillità la difficile partita contro Vuelle Pesaro. L’allenatore brindisino avrà così a disposizione i 10 giocatori del roster, aumentando la qualità delle possibili rotazioni in rapporto all’andamento della partita, in particolare nei ruoli di play e guardia dove stabilmente Ky Bowman, Bruno Mascolo e Marcquise Reed si dividono il minutaggio offrendo un buon rendimento, senza alterare l’equilibrio tattico della squadra. Coach Vitucci, tuttavia, dovrà richiedere maggiore impegno difensivo a Nick Perkins in un reparto dove Jason Burnell occupa stabilmente un ruolo determinante ed in cui dovrà pretendere più determinazione e maggiore collaborazione nella difesa di squadra a Junior Etou, Andrea Mezzanotte, Joonas Riismaa ed al ritrovato Dikembe Dixson, giocatore che dovrebbe essere completamente recuperato dopo la sosta di campionato.

VL Pesaro con il dubbio Carlos Delfino ma con l’ex Riccardo Visconti

Coach Repesa spera nel recupero di Carlos Delfino, tornato acciaccato dall’Argentina dove ha vinto l’AmeriCup con la sua Argentina, ed ha seguito un percorso di recupero che probabilmente gli consentirà di essere presente a Brindisi, almeno in panchina. L’allenatore croato, tuttavia, potrà schierare la guardia Jon Axel Gudmundsson, giocatore islandese messo sotto contratto in questo mese e già visto in Italia con la formazione della Fortitudo Bologna. Sarà della partita anche Riccardo Visconti, per due campionati nelle fila di Happy Casa Brindisi, dove si è fatto ben apprezzare riscuotendo le simpatie e gli applausi del pubblico brindisino per le sue brillanti prestazioni, a volte perfino determinanti, anche se ha avuto un minutaggio contenuto. Vuelle Pesaro, come Happy Casa, finora ha vinto 3 partite e perse altrettante, ed è appaiata a quota 6 punti in classifica. (In basso, Riccardo Visconti)

Quel time out di coach Repesa che fece irritare coach Vitucci ed indispettire la tifoseria

Difficile dimenticare quel time out che coach Repesa chiamò a 4 secondi dalla fine della partita a risultato già deciso, con 11 punti di vantaggio in favore della sua Vuelle Pesaro (81-92) e dopo che aveva già schierato in campo tre ragazzini (Calbini, Serpilli e Basso). Uno “schiaffo” ancora più pesante in quanto Happy Casa Brindisi era imbattuta da 10 giornate ed era di ritorno dalla eclatante vittoria sul campo dell’Olimpia Milano che le aveva consentito di passare in testa alla classifica. Non mancarono i fischi assordanti dei tifosi del PalaPentassuglia rivolti a coach Repesa per quella decisione estemporanea e di difficile interpretazione, ed alla fine della partita coach Vitucci, notoriamente corretto, ebbe da dire all’allenatore croato della squadra pesarese parole non certo concilianti rifiutandosi di stringergli la mano, per quella decisione che fu interpretata come antisportiva e di mancanza di rispetto.

E’ tornato “Fort PalaPentassuglia”

Le tre partite che Happy Casa Brindisi ha vinto contro Gevi Napoli, Leonessa Brescia e Bertram Tortona hanno marcato in modo significativo il ritorno all’imbattibilità del PalaPentassuglia, dovuto in buona parte alle prestazioni della squadra ma anche al sostegno del ritrovato pubblico brindisino che l’ha soccorsa nei momenti di maggiore difficoltà, ripresentando il palasport di contrada Masseriola come un “fortino” inespugnabile. Ai pochi spazi vuoti, infatti, ha corrisposto un ritorno al grande tifo, quello che si è conquistato una meritata fama a livello nazionale per calore, competenza e sportività. E’ il sostegno che squadra e società si aspettavano da tempo, con l’apprezzamento diretto del presidente Nando Marino e del direttore sportivo Tullio Marino nei confronti della tifoseria ritrovata, un fattore positivo che potrebbe incidere in modo determinante per raggiungere gli obbiettivi che la stessa società, la squadra e gli sponsor si sono prestabiliti.

Dal PalaPentassuglia palla in due alle 18.30

La partita fra Happy Casa Brindisi e Vuelle Pesaro in programma domenica 20 novembre, si giocherà con inizio alle ore 18:30. La direzione arbitrale è affidata a Beniamino Manuel Accardo di Priolo Gargallo (SR) che sia avvarrà della collaborazione di Andrea Bongiorni di Pisa e di Giulio Pepponi di Spello (PG). Gli Ufficiali di campo designati per questa partita sono Maria Maggi di Taranto (segnapunti), Giuseppina Rendinella di Foggia (cronometrista) e Fabiola Monaco di Brindisi (24 secondi). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale televisivo Eleven Sports a partire dalle ore 18.30, mentre la radiocronaca è affidata alla emittente brindisina Radio Ciccio Riccio condotta dalla tribuna stampa del PalaPentassuglia dalla giornalista Lilly Mazzone che si avvarrà del commento tecnico di coach Tonino Bray.