Marquise Reed: “Cerchiamo nuove vittorie per un buon piazzamento play off"

BRINDISI - Alla prima esperienza nel campionato italiano con la maglia di Happy Casa Brindisi, Marcquise Reed si è presentato con il piglio dell’autentica guardia tiratrice, un atteggiamento giusto ed adeguato al livello delle migliori squadre. Coach Vitucci non ha mai rinunciato a schieralo nel quintetto base affidandogli il delicato ruolo di guardia tiratrice, pur avendo nel suo roster giocatori di ottimo livello nello stesso ruolo, ed è stato ripagato con prestazioni eccellenti, spesso di “doppia-doppia” e con un minutaggio di poco sotto i 26 minuti a partita.

Reed è giocatore in grado di convertire con il 53,8% le conclusioni all’interno dell’area e dalla media distanza. Rapido nei contropiedi, nel recuperare e rubare palla, è preciso dalla lunetta con l’81,4% al tiro, ma non al top nei tiri da 3 punti (solo il 30% di realizzazioni). Un giocatore con queste caratteristiche, con un forte senso di appartenenza alla maglia, non ha tardato molto ad ambientarsi a Brindisi e nel campionato italiano.

Quale ruolo avrà Happy Casa Brindisi in questo finale di campionato?

"Il livello del campionato italiano è molto tecnico e di grande competitività per cui in ogni partita incontri giocatori che sono ottimi realizzatori o che creano le migliori occasioni per i propri compagni - ha detto Marcquise Reed alla vigilia della partita contro Treviso - La prima metà della stagione è stata come andare su un ottovolante, poi ci siamo sistemati, abbiamo ritrovato i giusti equilibri di squadra e le motivazioni più importanti che ci hanno portato adesso a puntare su nuovi obiettivi di fine stagione, di aggiudicarci cioè uno dei posti che consentono l’accesso ai play off. Ora dobbiamo accumulare quanti più vittorie e punti possibili per arrivare ad ottenere una buona posizione nella griglia play off".

Happy Casa ha un calendario difficile a cominciare dalla partita contro Treviso. Com’è preparata la squadra ad affrontarlo?

“Innanzitutto dobbiamo avere lo stesso atteggiamento e la stessa mentalità contro ogni avversario - afferma Reed - Abbiamo dimostrato in questi ultimi mesi a tutta la Lega, ma soprattutto a noi stessi, che possiamo competere alla pari e vincere contro tutte le squadre che incontriamo. Siamo consapevoli delle difficoltà cui andiamo incontro, ma confidiamo nelle nostre forze e nella ritrovata compattezza del gruppo e perciò siamo fiduciosi che i prossimi risultati ci premieranno, partita per partita, a cominciare dalla gara in programma contro Treviso”.

Quanto incide sui risultati della squadra la spinta dei tifosi del PalaPentassuglia, “sold out” anche domenica

“Il nostro palazzetto è davvero un ottimo ambiente in cui giocare e spesso siamo trascinati dall’entusiasmo e dall’incitamento rumoroso della tifoseria a dare il massimo in ogni partita - Prosegue Marquise Reed - Il PalaPentassuglia è un bene prezioso per la squadra, che dobbiamo proteggere con ogni mezzo, perché è di vitale importanza per i risultati da conseguire al fine di accedere ai play off nella migliore posizione possibile”.

(N.d.r. - Brindisi Report ringrazia Stefano Rossi Rinaldi, addetto stampa e social media della New Basket Brindisi, per la cortese collaborazione)

Coach Morea, Banks, Zanelli: il pericolo dei “quasi amici”

Non c’è molto da fidarsi della Nutribullet Treviso e dei “quasi amici”, gli ex Alberto Morea, Adrian Banks e Alessandro Zanelli che nel corso degli ultimi anni sono stati applauditi frequentatori del PalaPentassuglia con la maglia di Happy Casa Brindisi. Professano umiltà, ma basta dare uno sguardo alla loro posizione di classifica con i 20 attuali, a due sole lunghezze dall’ottava posizione che dà diritto di acceso ai play off, per comprendere che è una squadra in agguato, pronta a dare l’assalto al gruppo di eccellenza del campionato. Ritorna Andrian Banks, indimenticabile ex beniamino della tifoseria brindisina ed anche Alessandro Zanelli (foto in basso), ex capitando e giocatore apprezzato per il suo attaccamento alla maglia, il cui impegno in campo è stato sempre ben supportato dall’affetto del pubblico brindisino.

E poi c’è Alberto Morea, l’ex” assistent coach” di coach Vitucci, ricordato per la sua bravura e perché in panchina al PalaPentassuglia bastonò l’Olimpia Milano in una indimenticabile partita rocambolesca con la squadra dimezzata dal covid. Alberto Morea conosce troppo bene i segreti della squadra brindisina e c’è da credere che anche questa volta il suo head coach Nicola Marcelo si affiderà a lui per costruire il piano partita contro Happy Casa al PalaPentassuglia. Anche coach Vitucci, tuttavia, conosce molto bene il suo ex assistente oltre alle caratteristiche tecniche di Banks e Zanelli che ha allenato per anni, e si affiderà al suo roster al completo, reduce da 6 vittorie nelle ultime 7 partite di campionato.

La direzione del match è affidata ad Alessandro Martolini

Ritorna ad arbitrare al PalaPentassuglia una terna di sicuro affidamento diretta dal romano Alessandro Martolini (foto in basso), in qualità di I° arbitro, che si avvarrà della partecipazione del siciliano Alessandro Nicoli di Bagheria (Pa) e della professionale ed elegante collaborazione della dottoressa romana Silvia Marziali, già presente in molte altre positive prestazioni al PalaPentassuglia.

I giudici di gara incaricati al tavolo della giuria saranno Daniela Calcagno di Brindisi (segnapunti), Maria Maggi di Taranto (cronometrista) e Rosa Melucci di Taranto (24 secondi). La partita si gioca al PalaPentassuglia con inizio alle ore 18.30 di domenica 26 marzo prossimo e sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports a partite alla stessa ora. (Nella foto in basso, Silvia Marziali)

La radiocronaca diretta della partita sarà affidata alla emittente brindisina Ciccio Riccio condotta dalla tribuna stampa del PalaPentassuglia dalla giornalista Lilly Mazzone con interviste, commenti ed aggiornamenti dagli altri campi che si avvarrà della collaborazione tecnica dell’esperto coach brindisino Giovanni Rubino.