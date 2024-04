Happy Casa: scontro con Treviso alla ricerca dei punti del miracolo

BRINDISI - Si parla di partita da affrontare con il coltello fra i denti. Così almeno si legge nelle dichiarazioni della vigilia rilasciate dalle parti. Simone Giofrè, con tanti ringraziamenti per i graditi ricordi lasciati a Brindisi, ed il presidente Marino hanno espresso lo stesso pensiero. La partita contro Treviso la si può vincere solo trovando le giuste motivazioni e la doverosa carica agonistica, quella che è mancata alla squadra nell’ultima partita contro Sassari. Ci si aspetta che coach Sakota sappia infondere questo spirito agonistico ai suoi giocatori, la giusta carica, la forza fisica e mentale che questo tipo di partita richiede, perché Happy Casa va in cerca di un miracoloso obbiettivo che diventerebbe irraggiungibile se non dovesse riuscire a vincere questa partita contro Treviso.

La squadra deve essere pienamente consapevole che una eventuale sconfitta aprirebbe un baratro irreparabile e, pertanto, tutti i giocatori devono seguire l’impegno, la volontà e la determinazione del “condottiero” Xavier Sneed, l’ultimo ad ammainare bandiera. In settimana la squadra si è allenata al gran completo ma soprattutto ha cercato di recuperare morale e le giuste motivazioni di dover superare anche l’ansia di dover vincere a tutti i costi, agitazione che ne ha condizionato il rendimento anche nell’ultima partita contro Sassari. In più la squadra di coach Sakota ha da riscattare e cercare di ribaltare il pesante e quasi impossibile – 26 (86-60) con cui chiuse la partita del girone di andata a Treviso. La squadra di coach Vitucci, invece, scenderà in campo al PalaPentassuglia per ottenere i due punti della certezza.

Vitucci e Giofrè ed il "carrello della spesa” ad Happy Casa

In estate Giofrè e Vitucci hanno pensato bene di “fare la spesa” ad Happy Casa mettendo nel “carrello” tutto quanto occorreva per comporre una squadra già rodata, forte di una intesa fra staff tecnico e roster che non avrebbe dovuto avere ostacoli e problemi per disputare un campionato da prima fascia. Con destinazione Treviso erano già partiti nella precedente stagione agonistica l’ex capitano Alessandro Zanelli, seguito dall’assistant coach Alberto Morea, ed allora Giofrè e Vitucci, una volta trasferitisi anche loro a Treviso, hanno rinforzato la truppa degli ex, completando lo staff tecnico con Mattia Consoli e svuotando lo “scaffale” di Happy Casa nel ripiano “prodotti sicuri” con Ky Bowman, D’Angelo Harrison ed Andrea Mezzanotte.

E’ di tutta evidenza che nulla si può imputare al tandem Giofrè-Vitucci perché attingendo nel roster di Happy Casa hanno agito in conformità ad un loro preciso impegno professionale, di tutto rispetto, facendo gli interessi del loro nuovo club. È altrettanto vero, tuttavia, che va rispettata anche l’opinione di parte di quella tifoseria che ricordando l’affetto di cui sono stati circondati a Brindisi Vitucci e Giofrè, e tutti gli “ex” della truppa, ha gridato al “tradimento”.

La partita affidata alla direzione di Carmelo Paternicò

Happy Casa Brindisi-Nutribullet Treviso si gioca domenica 7 aprile, al PalaPentassuglia con inizio alle ore 18. La direzione di gara è affidata all’esperto arbitro Carmelo Paternicò di Piazza Armerina (EN), che si avvarrà della collaborazione di Valerio Grigioni di Roma, 2° arbitro, e di Gianluca Capotorto di Palestrina (RM), 3° arbitro. Al tavolo della giuria ci saranno Veronica Monaco (cronometrista) e Fabiola Monaco (24 secondi) di Brindisi e Giuseppina Rendinelli di Foggia (segnapunti).

La partita sarà trasmessa sulla rete Dazn con inizio alle ore 18 mentre la radiocronaca, in diretta dalla tribuna stampa del PalaPentassuglia, sarà come di consueto affidata alla emittente brindisina Ciccio Riccio. La trasmissione sarà condotta dalla giornalista Lilly Mazzone, che si avvarrà del commento tecnico di coach Tonino Bray e del giornalista Fabio Mollica, mentre Giulia Mazzone seguirà i risultati dagli altri campi ed effettuerà le interviste alla fine del primo tempo di gioco.