Happy Casa, “parata di stelle”: Virtus Bologna ostacolo proibitivo ma che può esaltare

BRINDISI - L’ospite, con la sua straordinaria “parata di stelle”, è di quelli prestigiosi ma sicuramente il più indesiderato di questi tempi dalle parti di contrada Masseriola. Arrivano i “mostri” del basket, quelli della Virtus Bologna con la “Vnera” sulla maglia e si presentano al PalaPentassuglia nel momento più delicato e difficile che sta vivendo Happy Casa Brindisi. Sono a confronto quelli di coach Sergio Scariolo con l’etichetta di co-capolista del campionato, in condominio con Olimpia Milano, e con una batteria di campioni, autentica generazione di fenomeni del basket, contro quelli di coach Vitucci, squadra in preda ad una crisi di identità ancora non definita, e con l’assillo di dover tamponare falle gigantesche nella propria difesa da “100 e passa”. Virtus Bologna è reduce dalla prestigiosa vittoria di giovedì scorso in Eurolega, contro i greci del Panathinaikos, ma nessuno può ingenuamente illudersi che Happy Casa si troverà di fronte ad una squadra dimessa, stanca e logorata, abituata com’è la formazione di coach Sergio Scariolo a questi ritmi ormai abituali.

Happy Casa, schema tattico da: “che Dio ci aiuti!”

Brindisi-Bologna con l’incubo di un interrogativo d’obbligo: se Happy Casa ne prende 111 da Sassari, 104 da Varese, 100 da Verona, 102 da Pesaro ed ha accumulato anche tanti risultati negativi da “90 e passa” quanti ne prenderà da Milos Teodosic e compagni? E allora “che dio ci aiuti” se coach Vitucci non avrà trovato in settimana il sistema per stringere le maglie della difesa, studiando e mettendo poi in pratica un piano partita adeguato al potenziale offensivo della Virtus Bologna e dei suoi singoli campioni che compongono il roster. (Nella foto in basso, Teodosic al PalaPentassuglia in occasione della semifinale playoff 2021)

Su tutti un fantastico Milos Teodosic che in campo incanta ed disegna manuale del basket (il giocatore serbo tuttavia potrebbe osservare un turno di riposo), circondato da altri campioni del roster e del quale fanno parte autentici fuoriclasse che rispondono ai nomi di Marco Belinelli (un “lusso” per la panchina virtussina), Niccolò Mannion, Isaia Cordinier, Alessandro Pajola, Ismael Bako, Gabriele Lundberg, Tornike Shengelia, Daniel Hakett, Kyle Weems, Semi Ojeleye, Jaiteh Mouhammadou, Gora Camara campioni guidati da coach Sergio Scariolo e messi insieme per vincere in Italia ed in Europa. Contro questo vasto assortimento di atleti, Happy Casa Brindisi dovrà essere particolarmente attenta ad organizzare la fase difensiva della squadra e magari studiare un piano partita che preveda di alternare diversi sistemi che siano “ a uomo” o “a zona” in rapporto a quello che sarà l’andamento della partita, con l’abilità che spesso ha mostrato di avere coach Vitucci (è appena il caso di ricordare che anche in Eurolega impazza il marcamento “a zona” e che coach Scariolo ha vinto una partita contro Maccabi di Tel Aviv riscoprendo perfino una difesa schierata con una box-and-one).

Tutti gli uomini di coach Vitucci

Si dirà un piano partita con una grande difesa, ma con quali uomini? La risposta dovrebbe essere facile: un piano con quelli che hanno battuto Derthona, Brescia, Venezia, Napoli, Trieste, Trento, con gli stessi che vincevano di 2 punti a 2 secondi dalla fine della partita al Forum di Assago contro l’Olimpia Milano, gli stessi giocatori che da qualche tempo hanno dimenticato cosa sia la determinazione e la concentrazione, l’intensità difensiva e le energie da spendere, che dovranno cambiare l’atteggiamento assunto ultimamente sui due lati del campo e giocando da squadra. Contro Bologna coach Vitucci potrà disporre di un giocatore in più avendo avuto in settimana la disponibilità di Doron Lamb, ma è da Nick Perkins che deve pretendere maggiore impegno, che il pivot giochi da squadra e si faccia valere sotto i tabelloni dove probabilmente ci sarà a dargli una mano Jason Burnell, forse schierato da “numero 4”, oltre a Jordan Bayehe, con il credibile inserimento di Lamb nel ruolo di ala piccola, alternando come di consueto le guardie con Bruno Mascolo, Ky Bowman e Marcquise Reed.

Doron Lamb, già protagonista vincente del blitz di Scafati a Bologna

C’è attesa per il debutto di Doron Lamb. C’era anche lui, Doron Lamb, fra gli interpreti principali della clamorosa vittoria di Scafati sul campo della Virtus Bologna quando lo scorso mese di dicembre la squadra di coach Caja espugnò la Segafredo Arena e fu protagonista della sorprendente vittoria (insieme a Logan e Okoye), realizzando 13 punti e piazzando 3 assist. E Lamb era presente in campo al PalaPentassuglia di Brindisi con la formazione del Pesaro nello scorso campionato, quando la squadra pesarese vinse grazie al suo prezioso e decisivo apporto di 20 punti realizzati in 23 minuti di presenza in campo, con 6/10 da 2 punti, 8/8 ai tiri liberi e 4 rimbalzi. Doron Lamb ritrova perciò la Virtus Bologna a poco più di un mese da quell’impresa straordinaria della sua ex squadra, e potrebbe essere di buon auspicio, anche se la formazione di coach Vitucci attualmente è ben altra cosa ed attraversa un momento di forma molto complicato, in attesa di una reazione immediata. (Nella foto in basso Doron Lamb, insieme al prepararatore atletico Ferrioli e al dottor Dino Furioso)

Ci sarà anche Mr. Dee?

“Gioca, non gioca?” “Ma andrà a referto?”. Ormai ci si affida a sfogliare la margherita quando si parla dell’utilizzo di D’Angelo Harrison. Di certo D’Angelo Harrison è stato convocato e per la società ed il coach dovrà andare a referto contro Bologna e giocare, salvo ripensamenti dell’ultima ora se dovesse decidere di non sentirsi ancora pronto a scendere in campo. Questa volta, come a Sassari, perciò, dalla sua volontà dipenderà anche il completamento della squadra che scenderà in campo in quanto Happy Casa ha disponibili 8 giocatori americani e, perciò, due componenti del roster che affronterà la Virtus Bologna dovrebbero restare fuori (candidati sono Dikembe Dixson e Junior Etou se Harrison dovesse ancora rinunciare). Se, invece, dovesse giocare Harrison resterà fuori solo Dixson mentre Junior Etou farà parte della squadra per ricoprire eventualmente il ruolo di “numero 4”.

“Gran gala” di basket

Happy Casa Brindisi- Segafredo Zanetti Bologna si gioca al PalaPentassuglia di contrada Masseriola domenica 22 gennaio, con palla in due alle ore 16.15. La direzione di gara della partita è affidata alla terna arbitrale guidata da Ozge Tolga Sahin di Messina, in qualità di I° arbitro, che sarà coadiuvato da Alessandro Perciavalle di Torino e da Giulio Pepponi di Spello (Perugia). Giudici al tavolo sono designati: Melucci Rosa di Taranto (segnapunti), Veronica Monaco di Brindisi (cronometrista) e Fabiola Monaco di Brindisi (24 secondi). La partita avrà la doppia copertura televisiva perché sarà trasmessa in streaming da Eleven Sports ed anche su Eurosport 2 visibile sul canale 211 della piattaforma Sky. Brindisi-Bologna sarà raccontata in radiocronaca in diretta dalla tribuna stampa del PalaPentassuglia dalla emittente Ciccio Riccio, condotta dalla giornalista Lilly Mazzone che si avvarrà del commento tecnico dell’esperto coach Tonino Bray.