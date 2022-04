Happy Casa Brindisi: a Milano l’ultimo assalto per sognare i playoff

BRINDISI - Di solito i miracoli non si ripetono. Era il 13 ottobre del 2019 quando Happy Casa Brindisi, protagonista di una impresa straordinaria, grazie ad una prestazione eccezionale violò il Mediolanum Forum di Assago con il punteggio di 89-92, dopo aver conseguito margini di vantaggio consistenti per tutta la partita. Ma era la squadra di Banks (17 punti), Brown (18), Thompson (12) e soprattutto di uno straordinario ed imprendibile Stone autore di una prestazione spettacolare con i suoi 26 punti messi a referto. Altri tempi ed altra squadra, con un bagaglio tecnico diverso e soprattutto con un cuore ed una determinazione da grande gruppo con mire ambiziose. Ora Happy Casa giunge al Mediolanum Forum di Assago con un traguardo minimo appena raggiunto, quello della permanenza in serie A, a conclusione di un campionato sofferto fatto di poco gioco e di sconfitte in serie, e mira a conseguire un sogno difficilmente realizzabile: rivincere a Milano per sperare un posto nei play off scudetto.

Olimpia Milano rimaneggiata

Dopo l’esclusione dalle Final Four di Eurolega coach Ettore Messina presenterà contro Happy Casa Brindisi una formazione largamente rimaneggiata a causa di infortuni ma anche per recuperare i giocatori che nel corso delle partite contro Efes Istanbul hanno speso le maggiori energie, dopo aver disputato 5 gare in 5 giorni, campionato compreso. Mancheranno certamente Nicolò Melli, Malcom Delaney, Trey Kell, Shavon Shields e sicuramente sarà assente anche Sergio Rodríguez che ha giocato contro Efes in condizioni precarie, mentre coach Messina ha già annunciato che ci sarà spazio per le seconde linee in queste due ultime partite di campionato. Contro Happy Casa Brindisi, perciò, avranno più minutaggio giocatori come Baldasso ed Alviti, atleti che potrebbero ben figurare in qualsiasi formazione.

Ancora rotazioni ridotte per coach Vitucci

A Milano saranno ancora assenti Maxime De Zeeuw ed Adrian Nathan, alle prese con un infortunio che lo ha costretto a saltare gli ultimi allenamenti. E’ incerta anche la presenza di Raphael Gaspardo, non ancora ristabilitosi dall’infortunio al ginocchio.

Coach Vitucci, pertanto, potrà contare sullo schieramento che domenica scorsa ha vinto contro Trieste la partita della matematica certezza della permanenza in seria A e che avrà come punti di riferimento Lucio Redivo e D’Angelo Harrison in zona d’attacco, oltreché il ritrovato Mattia Udom e Alessandro Gentile, con la regia della squadra affidata a Wes Clark e Alessandro Zanelli con il possibile impiego di Riccardo Visconti. Sarà compito di coach Vitucci, perciò, gestire al meglio le rotazioni disponibili, cercando di sfruttare anche le difficoltà del roster milanese.

Direzione arbitrale

Sarà Sahin Tolga Ozge di Messina il 1° arbitro designato a dirigere la partita A/X Armani Exchange Milano- Happy Casa Brindisi, coadiuvato da Valerio Gigioni di Roma e Guido Di Francesco di Teramo. La partita si gioca al Mediolanum Forum di Assago, domenica 1 maggio, con inizio alle ore 17.30 e sarà trasmessa in diretta televisiva sule reti di Eurosport 2 e Discovery Plus, mentre la radiocronaca sarà come di consueto affidata alla emittente brindisina Ciccio Riccio, condotta in studio da Lilly Mazzone con il commento tecnico di coach Tonino Bray.