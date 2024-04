Happy Casa a Pistoia: retrocessione a un passo, la vittoria potrebbe non bastare

BRINDISI – La retrocessione potrebbe arrivare ancor prima di scendere in campo. Non è poi così remoto l’ipotetico scenario che si profila in vista della trasferta della Happy Casa Brindisi al Palacarra di Pistoia, contro Estra Pistoia. Il match andrà in scena domani (domenica 21 aprile), alle ore 20.

Le avversarie della New Basket giocheranno prima. Pesaro e Treviso precedono la New Basket di quattro punti, a tre giornate dal termine della regular season. La Openjobmetis sarà impegnata sabato (ore 19) a Tortona. La Nutribullet giocherà domenica (ore 18.15) a Venezia. In caso di vittoria di entrambi i roster e di contestuale successo di Cremona (in campo sabato, alle ore 20.30, contro Brescia), i calcoli delle varie classifiche avulse condannerebbero Brindisi alla retrocessione, dopo 12 anni nel massimo campionato. L’amaro verdetto sarebbe automatico in caso di sconfitta degli uomini di coach Sakota, indipendentemente dagli altri risultati.

L'impegno è durissimo. Pistoia, settima a quota 28 punti, punta al miglior piazzamento possibile in zona playoff. La squadra allenata da Nicola Brienza deve riscattarsi dalla sconfitta rimediata domenica scorsa a Pesaro, penultima della classe, con due punti di vantaggio sulla New Basket. La Happy Casa dovrà avere un altro atteggiamento rispetto alla scialba prestazione sul parquet di Reggio Emilia. Fondamentale sarà l’apporto degli unici giocatori in grado di fare la differenza a disposizione di Sakota: Washington e Sneed. Brindisi dovrà ripetere la grande prova d’orgoglio sfoderata contro Treviso, per tenere acceso quel misero barlume di speranza.

La partita sarà diretta dalla terna arbitrale composta da Denny Borgioni, Marco Bartoli e Matteo Lucotti. Il match sarà trasmesso in diretta su Dazn. Su Ciccio Riccio radiocronaca a cura di Lilly Mazzone, con il commento tecnico di coach Tonuno Bray e il supporto di Giulia Mazzone.

