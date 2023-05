Happy Casa nell’élite del basket italiano: debutta a Bologna contro la Virtus

BRINDISI - Alla 5^ esperienza play off scudetto in 11 campionati di onorata presenza continuata nel campionato di serie A, Happy Casa Brindisi incontra la Virtus Bologna sul campo della Segafredo Arena, avversaria diretta in “Gara 1”. Virtus Bologna, secondo i pronostici e per il valore complessivo del proprio roster, è la squadra destinata a disputare la finale scudetto contro Olimpia Milano, l’altra “big” della griglia play off, formazioni che sarebbe stato più conveniente evitare per proseguire nelle fasi successive della corsa scudetto.

Il rilancio di D’Angelo Harrison ed il clamoroso precedente

La squadra di Happy Casa è partita nella mattinata di venerdì in treno alla volta di Bologna, dove resterà fino a lunedì sera per disputare “Gara 2“e fare rientro a Brindisi in aereo martedì mattina. Coach Vitucci potrà contare su tutti i giocatori componenti il roster dei titolari che si sono regolarmente ed intensamente allenati nel corso della settimana. Il recupero di D’Angelo Harrison è la migliore notizia della vigilia della prima partita dei play off contro Bologna, ritornato nelle migliori condizioni fisiche e di forma, ben motivato dopo che coach Vitucci lo ha riproposto nel quintetto base contro Trieste affidandogli anche la conduzione della squadra quando Bowman e Mascolo sono stati costretti a rientrare in panchina per un leggero infortunio. (Nella foto in basso, Harrison in azione contro la Virtus Bologna)

Coach Vitucci avrà bisogno di schierare in campo i giocatori più in forma e di poter contare su rotazioni efficienti e determinanti per fronteggiare i campioni della Virtus. A Perkins, Bowman, Burnell, Harrison, Mascolo, Lamb e Reed spetta il compito più rilevante, ma scalpitano in panchina un ottimo Andrea Mezzanotte, un giocatore di buon livello e protagonista di una prestazione eccellente contro Trieste, come Joonas Riismaa che coach Vitucci potrebbe utilizzare perché è un ottimo difensore, e Jordan Bayehe entrato da tempo come prezioso sostituto di Perkins, e che, all’occorrenza, potrebbe anche giocare insieme. A Bologna scende in campo la squadra delle 16 triple su 35 tentativi, che ha brillato in attacco contro Trieste.

Dal -24 alla prestigiosa rimonta: una speranza per “Gara 1”

Proprio contro Bologna, il 23 gennaio di questo anno, Happy Casa Brindisi iniziò la sua corsa verso il recupero delle posizioni perdute in classifica, in coincidenza con il rientro in squadra di Harrison dopo 8 mesi dall’infortunio, che assicurò nuova leadership alla squadra e più consistenza alle prestazioni di Ky Bowman. Happy Casa riuscì nell’impresa di recuperare 24 punti alla Virtus Bologna con un ultimo quarto da 31 a 10 e vincere la partita con un tiro da 3 punti di Bowman a 6 secondi dal fischio finale. Le partite di play off sono ben altra cosa rispetto al campionato, è vero, ma, come ha dichiarato in settimana il presidente Nando Marino “ tutto può succedere e le sorprese non sono mai mancate, anche se Virtus Bologna risulta imbattibile e destinata alla finale scudetto contro Milano”. (Nella foto in basso, Perkins in azione contro Bologna)

In casa Virtus “stano tutti bene”, ma coach Scariolo va verso la Nba

Per “Gara 1” la Virtus Bologna cercherà di recupererà contro Happy Casa Brindisi il “fenomeno” Milos Teodosic. Il play guardia serbo è stato fermo in campionato per circa due mesi ed il suo rientro, dato per certo nell’ultima partita di campionato contro Varese, è stato poi rinviato a causa di un forte attacco influenzale che lo costretto ad un ulteriore rinvio ed anche se non avrà nelle gambe il necessario ritmo partita, coach Scariolo pensa che potrà dare il suo contributo con la sua classe eccelsa e la riconosciuta intelligenza tattica.

Risulta difficile citare i migliori fra i tanti “mostri” del roster bolognese e basterebbe riportare l’ultima prestazione fornita contro Varese da Toko Shengelia, Marco Belinelli, Jordan Mickey e la straordinaria prova di Mouhammadou Jaiteh per comprendere le difficoltà enormi che Happy Casa incontrerà per contrastare questi fuoriclasse, abituati peraltro a competizioni di massima difficoltà fisica, atletica e mentale. C’è poi la posizione di coach Sergio Scariolo che in molti danno prossimo a rientrare in Nba con i Toronto Raptors alla ricerca del sostituto di Nik Nurse. Si dà per certo già un colloquio fra le parti avvenuto in queste ultime ore e di un accordo probabile, mentre la società corre ai ripari pensando di aggiudicarsi le prestazioni di coach Andrea Trinchieri. Una fuga di notizie nel bel mezzo dei play off che comunque non influiranno certamente sul morale dei giocatori della Virtus, professionisti abituati a questi annunci che non influenzano la loro solidità mentale.

Al via i play off: “Gara 1” a Bologna

Virtus Bologna-Happy Casa Brindisi si gioca sabato 13 maggio alla “Segafredo Arena” di Viale della Fiera di Bologna con palla in due alle ore 20.30. La partita sarà diretta da Tolga Ozge Sahin di Messina, con la collaborazione degli arbitri designati Beniamino Manuel Attard di Priolo Gargallo (SR) e Christian Borgo di Grumolo Delle Abbadesse (VI) e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale televisivo di Eleven Sports ed in chiaro su Nove, visibile sui canali 9 (HD),109 e 509. La radiocronaca diretta sarà affidata come di consueto alla emittente radiofonica brindisina Ciccio Riccio, condotta in studio dalla giornalista Lilly Mazzone con il commento tecnico dell’esperto coach brindisino Giovanni Rubino.