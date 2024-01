Happy Casa, con Frank Bartley contro Brescia per impegnarsi con "gli occhi di tigre"

BRINDISI - Una speranza in più per consolidare il nuovo motto “non mollare mai” che dovrà accompagnare squadra e tifosi fino all’ultima partita di campionato. Il “chi è” di Frank Bartley, infatti, spiega perché Happy Casa Brindisi si aspetta dal giocatore già dalla partita contro Brescia quella svolta che finora è mancata anche per l’assenza di un vero leader e di un realizzatore di rango (e, si sa, anche di un vero pivot di ruolo).

Con Trieste lo scorso campionato di serie A è stato il miglior realizzatore in assoluto, giocando 29 partite con 19,5 media punti partita, 4,8 rimbalzi e 3 assist. È lui il giocatore che la squadra e la società da tempo cercavano, un play guardia con punti nelle mani e capace di assumere quel ruolo di leadership che probabilmente avrebbe trasformato in vittorie le sconfitte subite nei finali in trasferta a Tortona e Sassari e in casa contro Scafati. Il giocatore statunitense, tuttavia, è arrivato in città solo giovedì sera e scenderà in campo dopo aver svolto pochi allenamenti con i nuovi compagni di squadra e, quindi, con un minutaggio che dovrà essere ben gestito da coach Sakota e dello staff tecnico composto da Marco Esposito (festeggerà in campo il suo compleanno con gli auguri della tifoseria e di BrindisiReport) e da Andrea Vicenzutto che ben conosce il giocatore per aver svolto il ruolo di assistente lo scorso campionato a Trieste.

E che la squadra incoraggi la tifoseria del PalaPentassuglia

Sono queste le partite da affrontare con gli occhi di tigre o, come meglio si conviene, con il coltello fra denti. Sono modi di dire che spesso rivengono nello sport per indicare le gare da aggredire con lo spirito giusto quando ogni risultato vale un campionato, dove prevalgono carattere, volontà, grande determinazione e concentrazione per superare avversari più forti e completi sul piano tecnico, fisico ed atletico. Mai più una prestazione come quella vista a Cremona, insomma, ma una squadra in campo che abbia il giusto atteggiamento, con la voglia di lottare ed infondere fiducia alla tifoseria del PalaPentassuglia perché possa stimolare a sostenerla, e non sempre il contrario, allo scopo di ricomporre un abbinamento perfetto, quello vincente, che negli anni ha contribuito a fare del basket un patrimonio storico della città.

Contro Brescia da replicare il "modello Bologna"

Sì, proprio quella straordinaria prestazione contro la Virtus Bologna deve essere presa a modello dalla squadra e dalla tifoseria, per come interpretare la partita in programma contro Germani Brescia, capolista reduce dalla squillante vittoria contro Olimpia Milano (72-64). E allora c’è bisogno in particolare del miglior Jordan Bayehe, che in quella partita fu straordinario interprete. Lui, con accanto Frank Bartley, deve riuscire a ripetere e a migliorare le recenti buone prestazioni. Idem per quanto riguarda Jeremy Senglin, Xavier Sneed e Jamel Morris, gli unici tre che si sono salvati dalla disfatta di Cremona. C'è anche bisogno che Nate Laszewsky dia il suo contributo sotto i tabelloni ripetendo quanto di buono ha fatto vedere nelle partite casalinghe. E occorre che finalmente anche JJ Johnson possa garantire quella continuità che finora è mancata e di cui la squadra ha molto bisogno. Coach Sakota potrà contare anche sull’apporto di Tommy Laquintana e di Joonas Riisma, su quello di Eric Lombardi e Fadilou Seck, perché sarà indispensabile poter contare sull’impegno di ogni singolo giocatore per operare questa nuova impresa.

Palla in due alle 17.30 al PalaPentassuglia

Happy Casa Brindisi- Germani Brescia sarà la prima partita nel nuovo anno che si gioca al PalaPentassuglia domenica,7 gennaio, con palla in due alle ore 17.30. La direzione arbitrale sarà affidata a Saverio Lanzarini di Bologna che avrà il ruolo di I° arbitro, con la collaborazione di Guido Giovannetti di Terni 2° arbitro ed il ritorno di Silvia Marziali di Viterbo che completerà la terna. Al tavolo della giuria siederanno Daniela Calcagno di Brindisi (cronometrista), Veronica Monaco (segnapunti) di Brindisi e Giovanna Santoro (24 secondi) di Brindisi.

La partita sarà trasmessa in diretta dalla rete televisiva Dazn con inizio alle 17.30 mentre la radiocronaca in onda dalla tribuna stampa del PalaPentassuglia sarà affidata come di consueto alla emittente radiofonica brindisina Ciccio Riccio che questa volta si avvarrà di un intero “team”, condotto dalla giornalista Lilly Mazzone con il commento tecnico di Tonino Bray e la collaborazione di Giulia Mazzone per le interviste nell’intervallo della partita. Del “team” farà parte anche il giornalista Fabio Mollica, direttore del magazine “Amazing Puglia”, una elegante pubblicazione che racconta la Puglia attraverso le sue storie di sport (la più importante con protagonista Matteo Spagnolo il "gioiello" brindisino del basket ex Real Madrid e attualmente in forza all’Alba Berlino), ma anche di vita, di cultura e di impresa.