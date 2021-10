Monday night di Champions: Brindisi in campo contro i rumeni del Cluj

BRINDISI – Primo monday night di Champions League per la Happy Casa Brindisi. La squadra di Vitucci stasera (lunedì 18 ottobre), alle ore 20:30, sarà impegnata al PalaPentassuglia contro la formazione rumena del U-Bt Cluj Napoca, in una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi della competizione europea.

La New Basket deve risollevarsi dalla pessima figura rimediata lo scorso 6 ottobre contro la forte squadra israeliana dell’Hapoel Holon, che si è imposta a Brindisi di 27 punti (61-88), in una gara in cui ha dominato in lungo e largo, fino ad avere un massimo vantaggio di 36 lunghezze. Il Cluj ha invece sconfitto (66-60) i turchi del Darussafaka Tefken nel suo debutto europeo. Squadra di tutto rispetto, dunque, quella allenata da Mihai Silvasan, che ha i suoi punti di forza in Elijah Stewart e Patrick Richard, che insieme hanno realizzato circa il 53 percento dei punti totali messi a segno nella prima partita, con prestazioni da 18 punti, 6 rimbalzi, 2 recuperi per il primo e 17 punti, 2 rimbalzi, 2 assist, 2 recuperi per il secondo. Da tenere d’occhio anche Dustin Hogue, che ha quasi segnato una doppia doppia con 9 punti e 8 rimbalzi in 20 minuti dalla panchina. I lunghi Stefan Bircevic e Andrija Stipanovic sono stati i principali assist man, realizzando complessivamente 9 assist sui 17 totali della squadra.

Si preannuncia un impegno tosto, insomma, per la Happy Casa, reduce da una striscia di tre vittorie consecutive in Serie A, culminata nel bel successo conquistato venerdì scorso contro la Fortitudo Bologna. Coach Vitucci quasi sicuramente dovrà rinunciare all’infortunato Gaspardo e a Chappell, risultato positivo al Covid poche ore prima della sfida contro i bolognesi (fortunatamente tutti negativi i tamponi effettuati il giorno dopo fra i componenti del gruppo squadra). La partita sarà trasmessa in diretta streaming su "Youtube Basketball Champions League" e in diretta radiofonica sulle frequenze di Ciccioriccio, con radiocronaca di Lilly Mazzone e commento tecnico di coach Giovanni Rubino.

Il programma della seconda giornata del girone G si completerà mercoledì 20 ottobre, con il match fra Darussafaka e Holon, alle ore 18:30 a Istanbul. Holon e Cluj guidano la classifica a quota due punti. Brindis e Darussafaka appaiate a quota 1 (il regolamento prevedee l'assegnazione di due punti in caso di vittoria e di due puni in caso di sconfitta)