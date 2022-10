Basket, esordio europeo contro la squadra di Kiev: serata solidale a Brindisi

BRINDISI – Happy Casa Brindisi pronta al debutto europeo. Rinfrancati dal successo casalingo conquistato domenica scorsa contro la Gevi Napoli, gli uomini di coach Vitucci sono alla vigilia della sfida contro la formazione ucraina del Bc Budivelnyk Kyiv che domani sera (mercoledì 12 ottobre), alle ore 20.30, è in programma al PalaPentassuglia. Si tratta della prima giornata della fase a gironi della competizione europea. La New Basket si trova nel gruppo F, insieme a Kyiv, al team estone del Bc Kalev/Cramo (Tallin Estonia) e agli olandesi del Donar Groningen. Il confronto fra le altre due compagini del gruppo è in programma sempre nella giornata di domani, alle ore 18, a Tallin, su parquet del Kalev/Cramo.

Incasso per il popolo ucraino

La gara contro il Budivelnyk ha un significato che esula da un ambito prettamente sportivo. La compagine allenata da Valerii Plekhanov è infatti la squadra della capitale ucraina Kiev, che nella giornata di lunedì è stata colpita da un duro bombardamento, in uno dei capitoli più drammatici di una guerra che infuria da otto mesi. E proprio alla popolazione ucraina la società brindisina ha deciso di devolvere l’incasso della serata, tramite l’Unhcr, l’Agenzia Onu per i rifugiati, che opera su più fronti per offrire assistenza in situazioni di crisi: fornendo assistenza economica diretta ma anche aiutando a reperire, acquistare e distribuire beni di prima necessità, comprese coperte, materassi e forniture di emergenza.

Gli ex Grant e Barber

Fondato nel 1945, il Budivelnykha conquistato vari titoli nazionali. Dopo lo scoppio del conflitto ha dovuto trasferirsi in Italia per l’intera stagione sportiva, ospite delle strutture messe a disposizione dalla Stella Azzurra Roma. Il roster può fare affidamento sull’ex scelta Nba al primo giro Archie Goodwin e su due vecchie conoscenze del mondo Nbb: Jerai Grant, centro che ha vestito la canotta biancoazzurra dieci anni fa nella stagione del ritorno in Serie A, e Antony ‘Cat’ Barber, sette presenze all’attivo con la Happy Casa Brindisi nella prima parte della stagione 2017/18.

Vitucci: "Impegno da prendere seriamente"

La Happy Casa dovrà cercare i confermare i progressi mostrati contro Napoli, soprattutto per quel riguarda la fase difensiva. Brindisi avrà inoltre bisogno di un maggior apporto da parte di Bowman, che nelle prime due gare di campionato è parso ancora in ritardo di condizione. Il test sarà complessivamente un bel banco di prova in vista del durissimo esame in programma domenica prossima, quando la Happy Casa sarà ospite dell’Olimpia Milano al Forum di Assago (palla a due alle ore 16).

Questo il commento di coach Frank Vitucci alla vigilia del primo appuntamento europeo stagionale: “Sarà certamente un impegno da prendere seriamente, come sempre vogliamo ben figurare e cercare di andare avanti il più possibile in questa manifestazione internazionale. Ci troveremo di fronte subito un ottimo avversario come il Budivelnyk, formato da giocatori esperti e atleti di talento. Sarà un test complicato, consapevoli che sarà utile nel processo di crescita come squadra. Dovremo essere bravi a interpretare le partite di Europe Cup in questa ottica: migliorare step dopo step senza tralasciare il risultato finale. Vogliamo vincere e cominciare con il piede giusto in casa”.

Info sui biglietti e diretta

Il match è fissato alle ore 20:30 di mercoledì 12 ottobre; i biglietti sono in vendita al New Basket Store di Corso Garibaldi, 29 (ore 09:30-13:00; 17:00-20:30) online su www.vivaticket.it, presso i punti vendita Vivaticket autorizzati sul territorio e mercoledì sera al botteghino del PalaPentassuglia a partire dalle ore 19:00 (orario apertura cancelli). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Fiba. Come di consueto anche diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio (anche in streaming), con telecronaca di Lilly Mazzone e commento tecnico di coach Tonino Bray.