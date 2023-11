Europe Cup: Happy Casa Brindisi ospita Kalev Cramo, pensando a Trento

BRINDISI – Rinvigorita dall’ottima prova, anche se culminata con l’ennesima sconfitta, disputata a Venezia, la Happy Casa Brindisi si rituffa nella Europe Cup. La squadra allenata da coach Sakota sarà in campo domani (palla a due alle ore 20.30) contro gli estoni del Kalev Cramo, per la quinta giornata della fase a gironi (girone F). La competizione europea ha ben poco da dire per la New Basket, che ha rimediato due sconfitte contro Zaragoza ed è stata già sconfitta a Tallin nel match d’andata contro il Kalev.

Gli spagnoli e i baltici comandano il girone a quota sei punti. Brindisi, ferma a tre, ha ben poche chances di passare il turno, se si considera che nell’ultima giornata Sneed & co. riposeranno, non avendo quindi la possibilità di ridurre ulteriormente il gap dalle capolista. Va ricordato che il girone si è ridotto da quattro a tre squadre dopo il forfait, causato dalla guerra, degli israeliani dell’Ironi Ness Ziona.

L’impegno di domani può essere interpretato come una sorta di buon allenamento in vista della ben più importante partita in programma sabato prossimo (17 novembre) in casa della Dolomiti Energia Trentino, quarta forza del campionato di Serie A.

La priorità sarà quella di evitare ulteriori guai fisici dopo la lunga serie di infortuni che nelle ultime settimane ha falcidiato la Happy Casa. Da contrada Masseriola, però, non arrivano buone notizie, su questo fronte. Nelle ulme ore si è fermato anche Lombardi, che ha riportato una lesione di primo grado al muscolo gastrocnemio. Il giocatore verrà rivalutato dallo staff medico biancoazzurro tra circa sette giorni. Di certo non sarà disponibile Johnson, che salterà anche la trasferta di Trento. E’ da capire se Senglin, ormai recuperato, tornerà a prendere confidenza con il parquet o se invece sarà risparmiato in vista di Trento.

La partita Happy Casa Brindisi – Kalev Cramo sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Fiba Europe Cup (https://youtube.com/FIBA) e in diretta radiofonica su radio Ciccio Riccio, con radiocronaca di Lilli Mazzone e commento tecnico di Amedeo Confessore.