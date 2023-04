Happy Casa a Varese: altra tappa cruciale verso i playoff. Lamb non ce la fa

BRINDISI – Quarto posto nel mirino per la Happy Casa Brindisi, che domani sera (mercoledì 19 aprile) tornerà in campo al palasport “Lido Oldrini” di Varese, per la quartultima giornata della regular season. La New Basket occupa il quinto posto, a quota 28 (stessi punti di Venezia). Il quarto posto è alla portata grazie alla schiacciante vittoria conquistata domenica scorsa contro Sassari, che ha consentito alla New Basket di accorciare a soli due punti la distanza dalla stessa compagine isolana, con una differenza canestri a favore della Happy Casa.

Si preannuncia però ostico l’impegno sul parquet della Openjobmetis di coach Matt Brase, che avrebbe due punti in più di Brindisi, e sarebbe quindi quarta, se non fosse per la maxi penalizzazione di 16 punti che le è stata inflitta la scorsa settimana, relegandola all’ultimo posto. Contro tale provvedimento, fra l’altro, la società varesina ha preannunciato ricorso.

Gli uomini di Vitucci cercheranno di ripetere la sontuosa prestazione con cui hanno strapazzato Sassari, imponendosi con un margine di 33 punti. Non sarà della partita Lamb, afflitto da una sublussazione alla spalla che lo aveva già costretto a saltare l’impegno di domenica scorsa. Dovrebbe essere della partita, invece, Riismaa, recuperato dalla contusione rimediata nel primo quarto della gara contro Sassari, dopo essere andato già a referto con due triple.

La partita è in programma alle ore 20,45. Sarà trasmessa in diretta su Eleven e Dmax, oltre alla consueta diretta radiofonica su Ciccio Riccio, a cura di Lilly Mazzone, con il commento tecnico di coach Tonino Bray.