Happy Casa: 40 minuti di fuoco contro Venezia, sperando nei passi falsi delle rivali

BRINDISI – La fiammella è ancora accesa. L’obiettivo è estremamente complicato, ma non impossibile. La Happy Casa continua a credere nella salvezza. La penultima tappa di un campionato sempre in salita è in programma domani al PalaPentassuglia, dove gli uomini di coach Sakota ospiteranno l’Umana Reyer Venezia. Tulle le gare della penultima e ultima giornata della regular season si disputeranno alle ore 18:15. Brindisi non è padrona del proprio destino. Oltre a battere il forte roster allenato da Neven Spahija, dovrà sperare nei passi falsi di Pesaro e Treviso, impegnate rispettivamente contro Cremona (in casa) e Varese (in trasferta).

Delle tre, la New Basket è quella messa peggio. La Stella del Sud è ultima a pari punti con la Pesaro. Treviso è terzultima, con un vantaggio di due punti sulla zona retrocessione. Le ultime due, come noto, saluteranno il massimo campionato. I calcoli delle classifiche avulse non lasciano scampo alla Happy Casa, che dovrà battere sia Venezia che Brescia (in trasferta), nell’ultima giornata, sperando che Pesaro ne perda almeno una e che Treviso le perda entrambe.

La squadra di coach Vitucci sembrava ormai salva, grazie alla striscia di quattro vittorie inanellata fra la 22esima e la 25esima giornata. Ma alla 26esima è caduta al PalaPentassuglia, per poi soccombere contro Milano e Venezia. In caso di vittoria sul parquet di una Varese già salva, Treviso condannerebbe Brindisi alla retrocessione.

La Stella del Sud arriva all’infuocata volata con il vento in poppa, dopo la vittoria ottenuta domenica scorsa a Pistoia. Anche contro la Reyer si dovrà lanciare il cuore oltre l’ostacolo, per superare un avversario altrettanto determinato a conquistare la posta in palio. Venezia, già certa del quarto posto, può puntare al vertice della classifica, occupato da Brescia, Bologna e Milano. Il trittico ha due punti di vantaggio sui veneti, primi per rimbalzi (media di 38,29 a partita) della Lba. La Happy Casa potrà farcela solo se tutti i suoi uomini giocheranno al top, trascinati dal calore dei 3500 del PalaPentassuglia.

La partita sarà diretta dalla terna arbitrale composta da Carmelo Paternicò, Gabriele Bettini e Marco Catani. L’incontro sarà trasmesso su Dazn, oltre alla diretta radiofonica su Ciccio Riccio a cura di Lilly Mazzone, con il commento tecnico di coach Tonino Bray e Fabio Mollica e le interviste a bordo campo di Giulia Mazzone.

