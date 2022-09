L’Apulia Diagnostic New Virtus Mesagne si presenta alla città

Sarà un campionato ricco di sorprese e sicuramente pieno di soddisfazioni quello che la New Virtus Mesagne, targata Apulia Diagnostic, si prepara ad affrontare a partire dalla metà del mese di Ottobre. Intanto è tempo di scoprire da chi è composto il nuovo roster per la stagione 2022/23 di C Gold Puglia.

Lo staff dirigenziale del Presidente Ivano Guarini ha scelto come data la prossima domenica, il 2 ottobre, per celebrare il compianto Uccio Guarini in una giornata di sport per tutta la famiglia, con musica e tanto basket, nel meraviglioso impianto recentemente rinnovato del “Pala De Francesco” di Mesagne. Parteciperanno all’evento anche i bambini e le bimbe del settore giovanile della New Virtus Mesagne, un vivaio tra i più floridi di tutta la provincia. Per l’occasione, un derby tutto brindisino Vs gli amici dell’Armeni Assi Brindisi sancirà l’inizio ufficiale della stagione sportiva 2022/23. Start ore 18.