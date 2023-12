Happy Casa: roster al competo per vincere a Treviso, contro la colonia degli ex

BRINDISI - Tutti presenti all’appello alla partenza per Treviso. Per la prima volta in questa stagione agonistica Happy Casa Brindisi avrà a disposizione tutti i componenti del roster, ed anzi coach Sakota avrà il problema di scegliere chi tenere fuori dalla squadra che affronterà la formazione di coach Vitucci. Debutta il play Loren Jackson arrivato a Brindisi in settimana, e ritornano JJ Johnson, Eric Lombardi e Tommy Laquintana, dando la possibilità a coach Sakota di usufruire di maggiori rotazioni, con grande beneficio per le scelte tattiche più opportune e per evitare di tenere in campo giocatori stremati, utilizzati per 35 minuti, come è accaduto contro Bologna.

Partita “thrilling” con posta in palio decisiva

Neppure Agatha Christie, riconosciuta regina dei romanzi gialli, avrebbe potuto immaginare di scrivere un finale thrilling come questo che si andrà a consumare nel PalaVerde di Treviso. Si dirà: ma questa fra Nutribullet Treviso-Happy Casa Brindisi è semplicemente una partita di basket. E allora, dov’è il thrilling? La storia recente racconta, infatti, di due formazioni di basket, Brindisi e Treviso, appartenenti a due città distanti fra loro di circa mille chilometri, con diverse posizioni geografiche, culture e tradizioni, perfette sconosciute, che si sono trovate ad incrociare i propri destini sportivi nella scorsa estate quando, protagonisti che avevano scritto esaltanti pagine di sport, decisero di separarsi non certo in modo consensuale e di trasferirsi in gruppo alla corte di coach Vitucci.

Tutti da una parte con coach Vitucci, il direttore sportivo Simone Giofrè, l’assistente Mattia Consoli, i giocatori Ky Bowman, D’Angelo Harrison e Andrea Mezzanotte, che andarono a raggiungere a Treviso Alessandro Zanelli, l’ex capitano di Happy Casa, ed il vice Alberto Morea, già a Treviso dal precedente campionato. Ed ecco il thrilling. Solo dalla scorsa settimana Happy Casa Brindisi ha lasciato la scomoda posizione di ultima in classifica alla Nutribullet Treviso ancora a 0 punti, che è stata battuta sonoramente a Pesaro, nonostante i nuovi innesti, suscitando la rabbiosa reazione della società e la contestazione dei tifosi.

Così il “quasi -derby” diventa una partita di vitale importanza per le due squadre e soprattutto per coach Vitucci ed il suo staff che in caso di sconfitta rischierebbero l’esonero, proprio per mano della ex Happy Casa Brindisi (tanto secondo fonti trevigiane e stante le dichiarazioni e le dure prese di posizione del presidente del Treviso, Paolo Vazzoler, apparso rabbioso dopo la sconfitta di Pesaro, che ha definito questa partita come da ”ultima spiaggia”). E non se la passano bene neppure i giocatori, ed in particolare D’Angelo Harrison, l’ex Happy Casa che, da idolo dei tifosi a Brindisi, è passato ad un rapporto molto contrastato a Treviso, ripetutamente messo bruscamente in discussione dai tifosi e dalla stampa locale.

La colonia degli “scappati di… Happy Casa"

Nel “quasi-derby” della disperazione Treviso schiera ben 8 ex fra gli “…scappati di Happy Casa". Dall’altra parte del campo, infatti, Happy Casa Brindisi, si troverà difronte la Nutribullet Treviso, composta da una colonia di 8 elementi che per ragioni professionali ed altri strettamente personali, per avvicinarsi alle proprie città ed alle proprie famiglie, hanno deciso di dare una svolta con una scelta di vita o professionale. L’esercito degli ex brindisini alla corte dal coach Frank Vitucci e della Nutribullet Treviso è, pertanto, un motivo in più per fare di questa una partita ad alta tensione agonistica, come non bastasse la precaria e delicata posizione di classifica delle due squadre.

Debutta il play Jackson e rientra JJ Johnson. Ora più rotazioni per coach Sakota

La squadra di coach Dragan Sakota parte da una condizione di miglior favore per aver ottenuto una meritata, convincente e prestigiosa vittoria contro Virus Bologna che certamente restituisce ai giocatori brindisini una grande dose di autostima e per il gioco espresso conferma una formazione completamente rigenerata, guidata magistralmente in campo dal sapiente “santone” brindisino. Sulla base della prestazione fornita domenica scorsa, del gioco di squadra attuato con schemi precisi ed efficaci e soprattutto con una ritrovata grande difesa, Happy Casa Brindisi scende in campo al PalaVerde di Treviso con molte chances a suo favore e con notevoli possibilità di successo se solo riuscisse a ripete la prova di domenica scorsa. A Treviso, inoltre, coach Sakota potrà finalmente contare su un buon numero di rotazioni e di scelte tattiche diverse perché la squadra potrà avvalersi del debutto del play Loren Cristian Jackson e potrà contare sul recupero di JJ Johnson, di Eric Lombardi e Tommy Laquintana, ampliando le rotazioni e le scelte tattiche.

Jamel Morris potrebbe retare fuori dalle rotazioni

Coach Sakota, pertanto, per la prima volta avrà da risolvere un problema di abbondanza perché dovrà mandare in panchina uno straniero in più che potrebbe essere Jamel Morris, inoltre l’allenatore brindisino potrà valuterà la migliore posizione nella zona playmaking schierando Jackson nel ruolo di play e Senglin in quello da guardia, in relazione all’andamento ed alle necessità della gara, ed alle condizioni di forma di Jackson. La difesa, grande protagonista contro Bologna, si avvarrà dell’apporto di Jordan Bayehe in condizioni di forma eccellenti, della determinazione di Nate Laszewski, giocatore in continuo progresso che sta diventando di importanza fondamentale, e di Xavier Sneed che è reduce da una prestazione di grande intensità difensiva ma che ha capacità notevoli di realizzatore. Sarà ancora Tomas Kyzlink a ricoprire il ruolo di guardia anche a Treviso, un giocatore affidabile e concreto che è stato fra i più costanti e meritevoli della squadra nel periodo più critico di gioco e di risultati, a cui giustamente la società ha prolungato il contrato, nella speranza che lo confermi fino alla conclusione del campionato.

Si gioca al Palaverde di Treviso

Nutribullet Treviso-Happy Casa Brindisi si gioca al Palaverde di Treviso, domenica 3 dicembre con palla in due alle 17.30. La terna arbitrale sarà composta da Manuel Mazzoni di Grosseto, che avrà il ruolo di I° arbitro, Alessandro Nicolini di Bagheria e 2° e Denis Quarta di Torino come 3° arbitro. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva dalla rete televisiva DAZN, mentre la radiocronaca andrà in onda dalla emittente radiofonica brindisna Ciccio Riccio, condotta in studio dalla giornalista Lilly Mazzone, con la collaborazione di Giulia Mazzone, che curerà i collegamenti dagli altri campi con risultati e classifica, ed il commento tecnico dell’esperto coach brindisino Giovanni Rubino.