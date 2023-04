Ci vuole l'Happy Casa Brindisi delle grandi imprese per battere Dinamo Sassari

BRINDISI - Le due sconfitte consecutive di Tortona e Scafati hanno di fatto rallentato la corsa di Happy Casa verso le migliori posizioni della griglia play off quando mancano 5 partite alla conclusione della regular season. Ora la squadra di coach Vitucci ha l’obbligo di dover recuperare le posizioni perdute ed iniziare giusto contro Dinamo Sassari, una delle migliori squadre del campionato, e completare il percorso playoff con le due trasferte di Varese e Brescia alternate con le due partite interne contro Trentino e Trieste, guardandosi intorno con le squadre che si attestano nel giro di soli 4 punti in classifica, escludendo Varese penalizzata e in zona retrocessione (Venezia e Trentino con 26 punti con l’attuale vantaggio di Happy Casa nella classifica avulsa, mentre anche Pesaro scalpita a quota 24). Una situazione aperta a qualsiasi risultato che non preclude affatto il miglior piazzamento di Happy Casa nella griglia play off, anche se va considerato il positivo andamento in rimonta di squadre che hanno un roster eccellente (come Venezia), e che dovrà giocare in trasferta la prossima infrasettimanale sul campo di Varese che pratica un basket di gran qualità in un palasport che ora sarà rovente.

Il miglior Sassari della stagione

La squadra di coach Piero Bucchi (l’ex coach brindisino sarà ancora una volta festeggiato ed applaudito come merita dai tifosi del PalaPentassuglia) è decisamente una delle migliori formazioni di questo girone di ritorno per qualità di gioco espresso e per risultati ottenuti e scende in campo forte del suo 4° posto in classifica, presentandosi con un prestigioso percorso fatto di 10 partite vinte nelle ultime 12 disputate ma, soprattutto, dopo aver trovato una eccellente equilibrio tattico con l’inserimento di DeShawn Stephens. All'andata gli isolani, al PalaSerradimigni, si imposero per 111/93.

Coach Bucchi ha fatto della intensità difensiva la vera forza della squadra, adottando diverse varianti tattiche che portano la squadra a giocare spesso una asfissiante zone press, ad applicare anche la zona dalle rimesse, e mettere tutti i giocatori nelle condizioni di essere positivi in attacco portando a referto più realizzatori in doppia cifra, come domenica scorsa nella partita vinta contro Treviso (81-68). Il roster della Dinamo Sassari è composto da giocatori ben motivati e consapevoli dell’importanza della posta in palio (Sassari dovrà affrontare ancora Bologna e Milano!) ma Gerard Robinson, Chris Dowe, Filip Kruslin, Elmantas Bendzius, Ousmane Diop, Stefano Gentile e la riconosciuta esperienza di Giacomo DeVecchi sono certezze nelle mani di coach Bucchi. A Brindisi sarà ancora assente l’infortunato Tommaso Rampino.

Happy Casa: contro Sassari si cambia?

Contro questa Dinamo Sassari ci vuole la migliore Happy Casa possibile, quella delle grandi imprese (vedi vittoria contro Virtus Bologna) per ottenere un risultato che diventa determinante per proseguire con successo la corsa verso i play off. Coach Vitucci dovrà fare tesoro degli errori commessi nelle due ultime partite perse contro Tortona e Scafati e rimettere in campo quella formazione che così tanti e meritati successi ha ottenuto in questo girone di ritorno. Dovrà trasformare i residui e le tensioni di Tortona e Scafati e presentare in campo i giocatori più in forma e determinati partendo dalle possibili scelte di nuove gerarchie che il campo potrebbe aver suggerito. Si potrebbe pensare ad un quintetto iniziale con Ky Bowman ed Harrison D’Angelo con Lamb, l’ex Sassari Burnell e Nick Perkins, anche se difficilmente il coach brindisino vorrà cambiare l’assetto iniziale con Bruno Mascolo da play ed Marcquise Reed da guardia.

Terna arbitrale affidata al bolognese Saverio Lanzarini

La partita Happy Casa Brindisi-Dinamo Sassari si giocherà al PalaPentassuglia domenica 16 aprile con palla in due alle ore 17.30. La direzione di gara è stata affidata al I° arbitro Saverio Lanzarini di Bologna che si avvarrà della collaborazione di Christian Borgo di Grumolo delle Abbadesse (VI) e di Marco Catani di Pescara. Al tavolo della giuria ci saranno Rosa Melucci di Taranto (segnapunti), Giuseppina Rendinelli di Foggia (cronometrista) e Daniela Calcagno di Brindisi (24 secondi). Il tris di Scafati Begnis-Bettini e Noce, intanto, non ha ricevuto alcuna designazione per questa giornata di campionato, fermati dopo l’infelice direzione di gara del PalaMangano e quell’assurdo fallo fischiato a Bowman per presunto sfondamento su Stone, che ha deciso la sconfitta di Brindisi, con tutti i disordini che ne sono seguiti e per cui la Procura Federale della Fip ha in corso un’inchiesta per i dovuti accertamenti dei fatti accaduti.

Happy Casa Brindisi sarà trasmessa in diretta streaming sulle reti di Eleven Sports e Dmax in collegamento dalle 17.30 mentre la radiocronaca in diretta dalla sala stampa del PalaPentassuglia sarà condotta come di consueto dalla giornalista Lilly Mazzone che si avvarrà della collaborazione tecnica di coach Tonino Bray.