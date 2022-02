Basket, C Silver: la Dinamo ospita Taranto, inseguendo il primato. Derby Assi-Carovigno

La Dinamo Brindisi di coach Cristofaro dopo aver espugnato domenica 13 Febbraio il PalaMarchiselli di Barletta battendo la Rosito con il risultato di (82-91), affronterà l’Anspi S.Rita Taranto in un match valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di C Silver, con la palla a due che si alzerà oggi (sabato 19 febbraio) al Palazumbo alle ore 18:00. Si batteranno invece nel derby in programma domenica 20 febbraio, la BrioService Carovigno di coach Gianpaolo Amatori, reduce da 5 sconfitte di fila, e la formazione brindisina dell’Assi di coach Giuseppe Vozza, uscita vincitrice nell’ultimo scontro contro il CUS Bari vinto per (78-72). Il quadro delle brindisine si conclude con la Fortitudo Francavilla, che sempre alle ore 18 di domenica sarà di scena sul parquet della capolista Lucera.

Dinamo

Momento di buona forma per il sodalizio brindisino targato Dinamo. I ragazzi di coach Antonio Cristoforo hanno recuperato al meglio le energie nelle ultime settimane. La squadra non ha mai perso le speranze d primato anche quando la Sveva Lucera, adesso distante appena due punti, sembrava imbattibile, e anche dopo la sconfitta casalinga inferta dal Nardò. Ora i biancoblu si ritrovano in una situazione favorevole in classifica, considerato che occupano la terza posizione a quota 12 punti (stesso punteggio del Nardò, che ha però lo scontro diretto favorevole), con Lucera distante due punti. Va però ricordato che la Dinamo deve ancora recuperare due partite contro il Cus Bari e la Fortitudo Trani. Oggi l’Anspi S. Rita Taranto verrà a Brindisi con il proposito di far bene, sull’onda della vittoria ottenuta contro la BrioService Carovigno.

Carovigno vs Assi

Domenica al Pala Vito Gentile di Ostuni alle ore 18:00, andrà in scena il derby brindisino fra la BrioService Carovigno e l’Assi Brindisi. Al momento le due squadre stanno vivendo un momento di forma molto differente. L’Assi viene infatti da due vittorie che rilanciano in classifica i biancorossi brindisini, la BrioService Carovigno vuole interrompere a cinque la strisci di sconfitte consecutive.

Il capitano della squadra Rossoblu Piero Monna presenta così il derby: “L’Assi è una delle squadre da battere in questo campionato. All’andata siamo usciti vittoriosi dopo una partita tirata fin dal primo minuto, comunque siamo coscienti che sono una squadra forte con giocatori di un’altra categoria”. “Noi – prosegue Monna - dal canto nostro stiamo cercando una nuova identità per lottare al meglio in questa seconda fase di campionato. Siamo consapevoli di quanto sia difficile poter ripartire dopo tante vicissitudini non a nostro favore, però tutta la squadra si sta impegnando di cercare una nuova chimica che possa di permettere di affrontare le sfide che verranno”. “Veniamo - dichiara ancora il capitano - da 5 sconfitte consecutive. Le ultime due con il Cus Bari e Taranto sono state partite sanguinose e aperte fino alla fine, in cui non solo ce la siamo giocata ma rischiavamo di portarle a casa. Gli infortuni di Prete e Lescot non ci hanno aiutato in questo”. “Siamo consapevoli – conclude Monna - che domenica ci aspetterà una partita difficile, dobbiamo concentrarci al 100% per poter provare a fare risultato”: