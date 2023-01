Happy Casa a Sassari per la combinazione Final Eight, guardando la zona retrocessione

BRINDISI - La squadra di coach Vitucci scende in campo a Sassari cercando una difficile vittoria e sperando nella miracolosa combinazione di risultati che la riproporrebbero alle Final Eight di Coppa Italia, ma soprattutto per staccare la classifica da una pericolosa deriva verso la zona interessata alla lotta per evitare la retrocessione. La combinazione vincente per Happy Casa consiste nella mescolanza di diversi elementi tutti favorevoli con l’unica possibilità di espugnare la roccaforte sarda di coach Piero Bucchi e sperare nei contestuali risultati di Scafati, che dovrebbe perdere in casa contro Pesaro, e di Brescia che uscisse sconfitto a Verona. Troppa grazia per una squadra che viene da una clamorosa sconfitta interna contro Varese, in cui ha manifestato i consueti limiti in difesa e la sua inaffidabilità che non lascia mai prevedere una prestazione di grande livello, come dovrebbe essere quella di Sassari, contro una squadra reduce dalla vittoria esterna di domenica scorsa a Reggio Emilia con 99 punti realizzati e che punta a risalire la classifica disponendo di un roster di tutto rispetto.

D’Angelo Harrison ritorna “a referto”

La novità nel roster di Happy Casa dovrebbe essere rappresentata dalla presenza a referto di D’Angelo Harrison che potrebbe tornare a respirare aria di terreno di gioco, dopo l’infortunio subito al Forum di Assago, nella partita contro Olimpia Milano, del 2 maggio dello scorso anno che gli costò la rottura del tendine d’Achille. Il condizionale è d’obbligo, tuttavia, perché resta il dubbio circa la presenza effettiva di D’Angelo Harrison fra i giocatori del roster “a referto” nella partita di Sassari, considerato che il giocatore si è dichiarato ripetutamente ancora non pronto mentalmente per scendere in campo, pur essendo stato abilitato da circa un mese a svolgere regolare attività agonistica. Harrison, comunque, ha completato in settimana con regolarità la preparazione alla partita di Sassari, allenandosi con tutti i compagni di squadra agli ordini di coach Vitucci e del suo staff ed ora spetta a lui ripagare la fiducia e l’attesa della società, dei tifosi e dello stesso staff tecnico iniziando a recuperare quel ritmo partita che solo il campo potrà restituire, ovviamente con la dovuta precauzione e gradualmente, con il giusto minutaggio. Com’è noto il campionato si fermerà dal 12 febbraio per riprendere il 5 marzo ed Happy Casa Brindisi non potrà più attendere il suo leader rischiando di compromettere la permanenza in serie A e di mettere a rischio un patrimonio che fa parte della città.

Rientra Bayehe e roster al completo. Società sul mercato per il ruolo di “4”

A Sassari rientrerà Jordan Bayehe che così bene aveva giocato nella vittoriosa partita di Trento e si spera possa dare lo stesso contributo importante sotto i tabelloni, in difesa ed in attacco, conferendo atletismo e maggiore mobilità alla squadra. Bayehe sarà anche un prezioso collaboratore ed un valido cambio per Nick Perkins, aggiungendosi a Jason Burnell che in veste di ex giocatore di Sassari ci terrà a ben figurare davanti al competente pubblico sardo. Coach Vitucci potrà schierare Bruno Mascolo nel ruolo di play alternandolo con Ky Bowman al quale l’allenatore brindisino affiderà anche la funzione di guardia per dare respiro a Marcquise Reed o, all’occorrenza, decidere di schierali insieme, come spesso è accaduto, se l’andamento della partita dovesse richiederlo. Resta da ricoprire il ruolo di “4” per il quale coach Vitucci dovrà inventarsi qualcosa di nuovo pur con i giocatori disponibili, alternando Andrea Mezzanotte a Junior Etou sperando che i due giocatori possano offrire un rendimento positivo, in attesa che la società scopra sul difficile mercato suppletivo un elemento in grado di offrire migliori garanzie tecniche ed agonistiche.

Coach Piero Bucchi, un avversario per “amico”

Happy Casa Brindisi ed il suo presidente Nando Marino si ritrovano a giocare contro Piero Bucchi, più che un allenatore un vero e proprio amico per la pallacanestro brindisina, un coach che ha lasciato un profondo segno non solo per gli ottimi risultati conseguiti sul campo, ma soprattutto per aver dato un nuovo “taglio” più professionale e specialistico alla conduzione complessiva della società, con la sua serietà e la cultura del lavoro. Dalla panchina sarda, tuttavia, coach Bucchi spera di ottenere una vittoria contro la sua ex squadra per dare continuità ad una rimonta che potrebbe avere avuto già inizio con la vittoria esterna di domenica scorsa a Reggio Emilia, e per dare continuità di risultati alla ricerca di una più adeguata posizione di classifica. Giusto nell’ultima partita, infatti, coach Bucchi ha ritrovato a Reggio Emilia i suoi uomini migliori con in testa Gerald Robinson (25 punti, con 9/9 da 2 punti e 2/5 da 3 punti!),Chris Dowe, Jamail Jones e Diop Ousmane, in un roster in cui trovano posto giocatori importanti come la guardia Filip Kruslin, Stefano Gentile, l’ala Bendzius, Gaspar Treier e l’eterno De Vecchi, giusto un roster che aspetta Happy Casa Brindisi per riprendere a correre in classifica.

Si gioca al Pala Serradimigni di Sassari

Dinamo Sassari-Happy Casa Brindisi si gioca domenica 15 gennaio, con palla in due alle ore 19.30. La direzione arbitrale della partita sarà affidata alla conduzione di Manuel Mazzoni, di Grosseto, in qualità di I° arbitro, che si avvarrà della collaborazione di Andrea Bongiorni di Pisa e Gianluca Capotorto di Palestrina (RM). Gli ufficiali di campo saranno Brughitta Paolo di Cagliari (segnapunti), Mattia Serra di Cagliari (cronometro) e Gabriella Saliu di Sassari (24 secondi). La partita avrà una doppia copertura in quanto sarà trasmessa in streaming sul canale di Eleven Sports e su Eurosport 2 sulla piattaforma televisiva di Sky al canale 211, mentre la radiocronaca diretta sarà diffusa dagli studi di Ciccio Riccio, condotta dalla giornalista Lilly Mazzone con il commento tecnico di coach Tonino Bray.