C Silver, brindisine in campo sabato: la Dinamo per confermare il primato, l'Assi per il riscatto

Dinamo Limongelli Basket Brindisi per la sesta vittoria consecutiva. Armeni Enterprises Assi Brindisi per il riscatto. Questi gli obiettivi con cui scenderanno in campo le due squadre di Brindisi impegnate nel campionato di Serie C Silver di Basket, di cui nel prossimo fine settimana (sabato 4-domenica 5 dicembre) si disputerà la sesta giornata. Sia l’Assi che la Dinamo giocheranno sabato, alle ore 18: i primi in casa della Scuola di Basket Lecce, i secondi sul parquet amico del Palazumbo contro l’Academy Nardò. Domenica, invece, alle ore 20:45, andrà in scena il derby fra la Brioservice Carovigno, in serie positiva da quattro gare, e la Fortitudo Francavilla Fontana, ancora alla ricerca della prima vittoria. La gara sarà disputata al PalaGentile di Ostuni.

La Dinamo

La Dinamo di coach Cristofaro affronterà dunque l’Academy Nardò Calimera allenata da Michele Battistini. La squadra salentina dispone di quattro stranieri nel suo roster: il playmaker Tyrtyshnik Antony e l’ala piccola Mirkovski Bogdan, entrambi nati nel 2002; Dimitrije Jankovic (2004), al momento infortunato; il centro Goran Bjelic, nato 1983.

I due top scorer dell’Academy Nardò Calimera sono la guardiaDiego Antonio Fracasso (2001), che ha totalizzato 72 punti complessivi con un high score in campionato di 27 punti contro la BrioService Carovigno, ed il centro Goran Bjelic, che di punti totali finora ne ha totalizzati 69 (high score di 27 punti messi a segno contro La scuola di Basket Lecce). Coach Battistini può contare su un roster con tante rotazioni, alternando spesso il duo di playmaker Tyrtyshnik e Bacassino. Può contare sulla costanza del centro Goran Bjelic. Ale tiratrici da tenere d’occhio, invece, Marco Colella (1983), il giovane Andrea Cappellutti (2003) e Cosimo Iacomelli (1997).

L’Assi

L’Assi Brindisi ha bisogno dei due punti per dimenticare le due sconfitte consecutive rimediate contro il Cus Bari e la Brio Service Carovigno. La Scuola di basket Lecce allenata da coach Lorenzo Leopizzi cercherà invece di agganciare in classifica la compagine allenata da Paolo Della Corte. Il team di Leopizzi ha fra le sue gile un solo straniero, il centro Goran Tomic, marcatore della squadra con 51 punti segnati in sole tre partite. Il secondo realizzatore è l’esperto Manuele Mocavero, che sempre in tre partite ha realizzato 49 punti. Guardie tiratrici molto affiatate, Louis Luparello (1998, 33 punti in totale), Antonio Ciccarese (21 punti) e Luca Cassano (21 punti). Il playmaker titolare è Filippo (25 punti).