Basket, C Silver: spicca la sfida Nardò - Dinamo Brindisi

Approda alla sesta giornata del campionato di ritorno il campionato di basket di Serie C Silver. Sabato 26 Febbraio l’Armeni Enterprises Brindisi scenderà in campo contro la scuola di basket Lecce alle ore 18:00 presso il Palazumbo di Brindisi. Derby provinciale fra la Fortitudo Francavilla e la Brio Service Carovigno al Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontana, palla a due alle ore 18:30. Chiude la giornata di ritorno, con il posticipo domenicale delle ore 18:00, il big match fra il Nardò Academy e la compagine brindisina della Dinamo.

Nardò Academy - Dinamo

La partita più importante della sesta giornata, si giocherà domenica fra la Dinamo Brindisi e la Nardò Academy, due squadre che fino ad ora hanno dimostrato di poter lottare per il primo posto in campionato. Nardò viene da una sconfitta esterna subita contro la Frantoio Barletta. Antonio Labate ala della Dinamo Brindisi presenta così la gara. “Sarà una partita dura e siamo pronti -afferma Labate- con Nardò abbiamo perso l’unica partita di tutta la stagione e vogliamo rifarci dalla sconfitta subita in casa. Inoltre veniamo da un periodo positivo in cui ci alleniamo molto bene con un intensità pazzesca e questo ci aiuta tanto in partita, vogliamo andare a Nardò per prenderci i due punti. Con l’innesto in squadra di Diego Martino sicuramente riusciremo a coprire le rotazioni di squadra in modo migliore, anche perché arriverà un tour de force in cui giocheremo ogni tre giorni e in questo momento della stagione dobbiamo dare tutti una mano affinché l’obbiettivo da raggiungere, che al momento lo vediamo da lontano, lo si possa raggiungere giocando partita per partita e andare avanti per la nostra strada”.

Armeni Enterprises Brindisi-Lecce

L’Armani Enterprises Assi Brindisi ospiterà La scuola di basket Lecce al PalaZumbo. La partita era stata rinviata precedentemente per casi Covid all’interno del gruppo squadra del Lecce. I salentini devono ancora recuperare una partita e occupano il sesto posto in classifica a quota sedici punti.