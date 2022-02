C Silver: tutte e 4 le brindisine in campo, la vetta nel mirino della Dinamo

Tutto pronto per la disputa della terza giornata di ritorno del campionato di C Silver. Domani, sabato 5 Febbraio (ore 18), la Dinamo Brindisi ospiterà al PalaZumbo l’Angiulli Bari. Domenica 6 l’Assi Brindisi sarà impegnata in trasferta contro la Frantoio Barletta (ore 18:30), mentre la BrioService Carovigno ospiterà la Bricocasa Monopoli al palasport di Ostuni (ore 18) e la Fortitudo Francavilla se la vedrà sul parquet della Scuola Bk Lecce (ore 18)

Dinamo

Prima uscita dell’anno nuovo per la squadra di coach Antonio Cristoforo. Dopo il rinvio a data da destinarsi delle gare contro il Cus Bari e la Fortitudo Trani, il campionato della Dinamo ricomincia contro un avversario ostico come l’Angiulli Bari, che nella scorsa giornata ha battuto la BrioService Carovigno (71-68). Riparte dunque la bagarre per il primo posto tra la squadra brindisina e la Sveva Lucera, che nell’ultima partita di campionato è stata sconfitta dalla Rosito Barletta. Considerato che la Dinamo ha due gare da recuperare, nella migliore delle ipotesi potrebbe anche agganciare Lucera in vetta, in attesa dello scontro in programma il 23 marzo al Palazumbo.

Assi

Reduce da una sconfitta contro il Monopoli, l’Assi farà visita alla Frantoio Muraglia Barletta, penultima in classifica, alla ricerca del riscatto. Attiva sul mercato, l’Assi ha ufficializzato sui suoi canali social l’ingaggio di Maurizio Rotolo, playmaker di 186 centimetri di grandi capacità tecniche e con un ottima visione di gioco. La squadra Barlettana viene da una striscia di sei sconfitte di fila.

Carovigno

Al Pala Vito Gentile di Ostuni la BrioService Carovigno ospiterà la Bricocasa Monopoli, con l’obiettivo di fermare a tre la striscia di sconfitte consecutive. La squadra monopolitana si è rinforzata con l’arrivo dell’ala piccola argentina Alejandro Olocco, alla sua prima esperienza in Italia. Il Coach Romano ha presentato la partita di domenica come una rivincita della sconfitta rimediata all’andata, congratulandosi anche con la compagine carovignese per la compattezza mantenuta dopo la partenza di Lillo Leo. Monopoli attualmente è sesta in classifica con dieci punti.