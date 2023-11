Happy Casa a Trento per la prima vittoria in Serie A: Senglin di nuovo a disposizione

BRINDISI – Rinvigorita dalla vittoria contro Kalev Cramo in Europe Cup, la Happy Casa Brindisi ora è a caccia del primo successo in Serie A. Sarà difficile raggiungere questo obiettivo sul parquet della Dolomiti Energia, nel match in programma stasera (sabato 18 novembre) per l’ottava giornata. Difficile ma non impossibile per una squadra che già domenica scorsa ha dato importanti segnali di ripresa in quel di Venezia, poi confermati nell’impegno infrasettimanale.

In queste ultime due gare Brindisi ha ritrovato difesa, schemi e spirito di squadra. I primi effetti della cura Sakota si cominciano a vedere. E non è cosa da poco per un team che deve risollevarsi da una crisi di risultati molto preoccupante, con quello zero in classifica da cancellare il prima possibile.

La New Basket ha trovato in Sneed il leader e trascinatore. Preziosissimo anche l’apporto di Kyzlink, che si è ben disimpegnato anche nel ruolo di play. Ma finalmente stasera dovrebbe fare il suo ritorno in cabina di regia Jeremy Senglin, ai box dall’infortunio rimediato alla seconda giornata, contro Tortona. Il giocatore americano ieri è partito con il resto della squadra. Ancora indisponibili, invece, gli infortunati Johnson, Laquintana e Lombardi (nella foto in basso, insieme a Senglin).

Trento sarà un avversario tostissimo. La Dolomiti occupa il quarto posto con 10 punti in classifica. Gli uomini allenati da Paolo Galbiati hanno vinto 5 partite e ne hanno perse due. Domenica scorsa sono stati superati di misura (70-83) da Sassari di coach Piero Bucchi.

La partita sarà trasmessa in diretta dalla rete televisiva Dazn e da Eurosport 2, che si può vedere sulla piattaforma Sky disponibile sul canale 211, mentre la radiocronaca diretta sarà affidata alla emittente radiofonica brindisna Ciccio Riccio, condotta in studio dalla giornalista Lilly Mazzone con il commento tecnico dell’esperto coach brindisino Giovanni Rubino. L’incontro sarà diretto dalla terna arbitrale composta da Michele Rossi, che avrà il compito di I° arbitro coadiuvato da Valerio Grigioni e Giulio Pepponi.

Sul fronte del mercato, intanto, come spiegato dal presidente Nando Marino (leggi l'intervista), si spera in un buon esito della trattativa imbastita con il play guardia Brandon Knight, ex star della Nba che potrebbe imprimere un'importante svolta alla Stella del Sud.