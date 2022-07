Primo tassello per la Happy Casa: preso un nazionale camerunense

BRINDISI – Arriva il primo tassello per la Happy Casa Brindisi, il cui roster è praticamente da rifondare in vista della stagione 2022-23. Si tratta di Jordan Bayehe, ala/centro camerunense di formazione italiana. Nato il 16/10/1999 a Yaoundé, di 204 cm per 94 chili, è cresciuto nel settore giovanile della Stella Azzurra affrontando le prime esperienze da professionista a Roseto (2018-2020) e Cantù (2020- 2022).

Nella seconda stagione in Legadue ai Roseto Sharks si guadagna con 11.6 punti e 7.1 rimbalzi la nomina di miglior Under 21 del campionato. Il debutto in Serie A avviene alla Pallacanestro Cantù, dove si mette in mostra nella massima serie e registra il career high da 16 punti più 13 rimbalzi e 28 di valutazione nella vittoria su Cremona. La scorsa annata registra una media di 8.5 punti e 5.5 rimbalzi in A2, sfiorando la promozione sfumata in gara cinque della finale playoff. Convocato per la prima volta lo scorso anno dal Camerun, è tutt’ora stabilmente impiegato in nazionale maggiore in vista delle qualificazioni alla Fiba World Cup 2023.