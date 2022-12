Basket, C Gold: big match a Monteroni per la Dinamo Brindisi

Turno infrasettimanale per le brindisine impegnate nel campionato di serie di C Gold, giunto alla nona giornata. Riposano l?Armeni Enterprise Brindisi e il Basket Francavilla 1963 per quanto riguarda il campionato di Serie C silver. Nel massimo campionato regionale pugliese, la Dinamo Brindisi, capolista a pari punti con il Lucera a quota 14, affronterà la Nuova Pallacanestro Monteroni nel velodromo degli ulivi alle ore 20:30 di oggi (mercoledì 7 dicembre) nel comune salentino. Mentre L?Apulia Diagnostic Mesagne affronterà in casa, nel giorno dell?Immacolata, la Valentino Basket Castellaneta nel palazzetto di Via Udine (ore 20:00).

Nuova pallacanestro Monteroni - Dinamo Brindisi

Big match dalle grandi aspettative fra la compagine salentina della Nuova Pallacanestro Monteroni e la Dinamo Brindisi. Nella sera della vigilia dell?immacolata al Velodromo degli Ulivi andrà di scena un vero e proprio scontro diretto per le zone alte della classifica. Da una parte il Monteroni, quadra esperta di questo campionato che ha sole due sconfitte su sette partite con un buon roster sulle spalle, e delle ottime rotazioni dalla panchina. Dall?altra la Dinamo, Brindisi rivelazione del campionato con una sola partita persa contro la Valentino Basket Castellaneta (63-59), e dei giovani che con il passare dei giorni coach Antonio Cristofaro e staff cercano di valorizzare al meglio. Palla a due ore 20:00

Apulia Diagnostic Mesagne - Nuova Matteotti Corato

L?Apulia Diagnostic Mesagne, ormai in caduta libera con otto partite perse su otto giocate affronterà la Nuova Matteotti Corato, squadra al quinto posto in classifica reduce da una vittoria contro la Sunshine Vieste per (81-78). Palla a due ore 20:00 al palazzetto di Via Udine di Mesagne, nel giorno dell?immacolata.