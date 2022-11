Basket, big match in C Silver e in C Gold: gli impegni delle squadre brindisine

Tanti big match in questa sesta giornata del campionato di basket di Serie C Gold. Nella parte alta della classifica sono impegnate la seconda classificata Dinamo Brindisi contro la Nuova Matteotti Corato (inizio sabato 19 novembre, ore 18:00, presso il Palazumbo), mentre per quanto riguarda i bassifondi si disputerà Libertas Basket Altamura-Apulia Diagnostic Mesagne. In Serie C Silver impegno per il Basket Francavilla 1963 contro la Fortitudo Trani (palla a due domenica 20 novembre, ore 18:00, presso il Palzzetto dello sport Piero Argentina) e l’Armeni Enterprises Brindisi contro la Frantoio Muraglia Barletta (inizio sabato 19 novembre, ore 18:00, presso il PalaMelfi).

Dinamo Brindisi-Nuova Matteotti Corato

Inizio con la sesta marcia per la Dinamo Brindisi: 4 vittorie in 5 gare disputate e il secondo posto in classifica momentaneo a pari merito con Mola, Monteroni e Adria Bari. I ragazzi di coach Antonio Cristofaro dall’inizio stagione hanno perso solo contro la Valentino Basket Castellaneta. La Dinamo adesso dovrà vedersela con la Nuova Matteotti Corato, sesta con due sconfitte e tre vittorie. Appuntamento sabato 19 novembre presso il Palazumbo di Brindisi con la palla due che si alzerà alle ore 18:00.

Libertas Bk Altamura-Apulia Diagnostic Mesagne

In trasferta per la vittoria, i mesagnesi dell’Apulia Diagnostic Mesagne affronteranno la Libertas Altamura, squadra infarcita di giovani, ad eccezione di due over 30: la guardia Cosimo Gaudiano e il playmaker Vincenzo de Bartolo. Palla a due domenica 20 novembre ore 18:00 nel PalaSassi di Matera (campo neutro).

Basket Francavilla 1963-Fortitudo Trani

Il Francavilla si trova al momento quinto in classifica a pari merito con Canosa, Armeni Enterprise Brindisi e Lecce. Coach Massimo Caforio e giocatori questa volta dovranno vedersela contro la Fortitudo Trani, penultima senza nemmeno una vittoria in quattro partite. Palla a due ore 18:00 domenica 20 novembre nel Palazzetto dello sport Via Piero Argentina di Francavilla Fontana.

Armeni Enterprise Brindisi-Frantoio Muraglia Barletta

Nel PalaMelfi di Brindisi andrà in scena lo scontro più importante della sesta giornata del campionato Serie C Silver. Armeni Brindisi e Frantoio Barletta possono ambire a vincere il campionato. L’Armeni, dopo un inizio rocambolesco, sembra stia trovando la strada giusta. I ragazzi di coach Giuseppe Vozza la scorsa settimana hanno vinto (62-76) contro l’Ap Monopoli, ultima della classe. Appuntamento con la palla a due sabato 19 novembre, alle ore 18:00.