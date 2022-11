Basket, C Gold: spicca il derby Mesagne - Dinamo Brindisi

Si torna in campo per la settima giornata dei campionati di C Gold e C Silver di Basket. Tutte le partite sono in programma fra oggi (sabato 26 novembre) e domani (domenica 27). In C Gold, domenica 27 novembre, alle ore 18.30, spicca il derby tutto brindisino nel palazzetto di Via Udine, a Mesagne, fra l’Apulia Diagnostic Mesagne di coach Cosimo Romano e la Dinamo Brindisi di coach Antonio Cristofaro. In C Silver, il Basket Francavilla 1963 affronterà in trasferta la compagine ultima in classifica dell’Ap Monopoli (palla a due ore 18:30). Sempre in C Silver, riposa l’Armeni Assi Entrerprises Brindisi.

Apulia Diagnostic Mesagne - Dinamo Brindisi

Mesagne e Dinamo provengono da due momenti totalmente diversi. Mesagne non ha mai vinto una partita. La Dinamo Brindisi occupa il secondo posto in classifica a pari punti con l’Adria Bari, reduce da una vittoria con la Nuova Matteotti Corato per 90-57.Sulla carta è nettamente favorita la Dinamo, ma si sa che le partite si giocano fino alla fine.

Ap Monopoli - Basket Francavilla 1963

Nel Tensostatico di via Pesce, a Monopoli, si disputerà la partita fra il fanalino di Coda Ap Monopoli e il Basket Francavilla, sorpresa del campionato. La compagine monopolitana è ancora a secco di vittorie. I brindisini sono reduci dalla vittoria contro la Fortitudo Trani per 89-81.