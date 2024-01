Happy Casa, la protesta della Curva Sud: "Settore vuoto nel primo quarto contro Brescia"

BRINDISI – I tifosi della Curva Sud del PalaPentassuglia diserteranno il proprio settore nel primo quarto della partita fra la Happy Casa Brindisi e la capolista Germani Brescia in programma domenica prossima (7 gennaio), alle ore 17,30. Si tratta di una iniziativa di protesta contro il rendimento deludente della squadra di coach Sakota, fanalino di coda del campionato di Serie A, a quota 4 punti. La decisione è maturata dopo un confronto con la squadra e la società avvenuto ieri. Di seguito il comunicato della Curva Sud.

Dopo mesi di silenzio ci ritroviamo qui a dover fare i conti con una stagione che nessuno di noi si sarebbe mai immaginato. Una stagione nata sin da subito col piede sbagliato, proseguita peggio, con lo spettro della retrocessione che appare sempre più reale.

E bene, proprio questo pericolo che non avremmo mai immaginato di dover correre, ci ha portato in questa settimana ad avere un confronto con squadra e società. Un confronto doveroso, arrivato a seguito di scelte societarie molto discutibili e prestazioni del roster a dir poco imbarazzanti.

Pur consapevoli che ci vorrebbe una grande manifestazione di protesta, la curva conviene nel disertare il proprio settore esclusivamente per il primo quarto di gioco nella partita di domenica contro Brescia, con l'auspicio che siano i giocatori dal campo a trascinare il pubblico durante la nostra assenza. Qualcuno probabilmente non sarà d'accordo, qualcuno penserà che sia minima come protesta, ma, abbiamo a cuore la "Stella del Sud" e vogliamo con tutto noi stessi fare il possibile per mantenere la categoria. La "maturità" di una tifoseria si vede proprio in questi momenti.