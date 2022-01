Happy Casa Brindisi in quarantena: rinviata la gara contro Napoli

BRINDISI – A seguito dei numerosi casi di positività al Covid riscontrati nei giorni scorsi nel gruppo squadra della Happy Casa Brindisi, il presidente della Lega Basket di Serie A, Umberto Gandini, ha disposto il rinvio della partita contro la Gevi Napoli in programma domenica (9 gennaio) al PalaPentassuglia, per la 15esima giornata di campionato. Gandini ha infatti “preso atto dell’impossibilità di disputare l’anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data odierna dall’Asl Brindisi che ha posto in quarantena la squadra”. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero.