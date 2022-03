Basket, C SIlver: sfide impegnative per le brindisine nel turno infrasettimanale

Torna in campo il campionato di Serie C Silver, per il recupero dell’undicesima giornata del girone d’andata, che si disputerà fra mercoledì 9 e giovedì 10 marzo.

Scuola di basket Lecce - Dinamo Brindisi

La partita più importante della giornata si terrà mercoledì 9 marzo, alle ore 20:30, presso il Pala ‘G.Ventura’ di Lecce, tra La scuola di basket Lecce e la capolista Dinamo Brindisi. Coach Cristofaro e i suoi ragazzi dovranno dare segni di continuità per rimanere tra le prime posizioni della classifica e sperare in un passo falso del Lucera nelle prossime partite. Finora un campionato equilibrato tra le prime in classifica ma anche per chi lotta per un posto ai playoff come Lecce.

Periodo di grande forma per i brindisini della Dinamo, reduci dalla vittoria numero quindici su sedici partite giocate in stagione, contro la Fortitudo Francavilla. Lecce viene da una vittoria corsara contro la BrioService Carovigno che le ha permesso di confermare il suo sesto posto in classifica in solitaria.

Assi Brindisi - Angiulli Bari

Dopo la sconfitta di misura subita contro la Fortitudo Trani (77-75) , l’Armeni Entrerprises Assi Brindisi di coach Giuseppe Vozza dovrà subito rimettersi in carreggiata ed affrontare l’ostica Angiulli Bari. La squadra barese non ha disputato la scorsa giornata di campionato contro l’Anspi Santa Rita Taranto, a causa delle infiltrazioni di acqua nel proprio palazzetto dovuto al maltempo che si è verificato nel weekend. Gli adriatici biancorossi si troveranno davanti ad una squadra posizionata al decimo posto in classifica , con e uno score di 6 vittorie e 9 partite perse. La palla a due si alzerà il 9 marzo, alle ore 20:00, presso il PalaZumbo di Brindisi.

Brioservice Carovigno - Fortitudo Trani

Sembrava finito il periodo nero della BrioService Carovigno con la vittoria ai danni della Fortitudo Francavilla due giornate fa, ed invece domenica nel palasport ostunese un nuovo blackout ha colpito il club rossoblu, sconfitto (59-83) contro La scuola di basket Lecce. Partita da dimenticare, ma ecco che c’è da scendere subito in campo ed è la Fortitudo Trani, reduce dalla vittoria contro l’Assi Brindisi, il prossimo ostacolo da superare. La partita si disputerà mercoledì alle ore 21:00 al Pala Vito Gentile di Ostuni.

Fortitudo Francavilla - Nardò Academy

Coach Sordi e la Fortitudo Francavilla affronteranno una seconda big nel giro di quattro giorni. Si tratta della Nardó Academy, terza in classifica. I neretini cercano altri due punti nella trasferta francavillese dopo essere usciti vittoriosi da Bari. I francavillesi invece scenderanno in campo cercando di fare la propria buona figura nonostante la disparità a livello tecnico a confronto con la squadra salentina.