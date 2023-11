Happy Casa: "tagliato" Mitchell, si continua a sperare nell'arrivo di Brandon Knight

BRINDISI – Wendell Mitchell non è più un giocatore della Happy Casa Brindisi. L’atleta americano e il sodalizio di contrada Masseriola hanno rescisso consensualmente il contratto. Lo ha annunciato il club nella serata di oggi. “Da parte della società – si legge nel comunicato - vanno al giocatore i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera, ringraziandolo per l’impegno profuso durante l’arco della permanenza a Brindisi”.

Il “taglio” di Mitchell, mai incisivo nelle partite disputate, era nell’aria da giorni. La speranza dei tifosi è che a breve si sblocchi anche il mercato in ingresso. Il nome caldo è sempre quello di Brandon Knight. La trattativa con l’ex Stella dell’Nba è ancora in piedi. L’innesto del play 34enne sarebbe di importanza vitale per una squadra che dopo otto giornate è ancora a zero punti in Serie A.