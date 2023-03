Basket: l'Assi basket preannuncia ricorso contro la maxi inibizione di Cvetanovic

L'Assi Basket Brindisi preannuncia ricorso contro l'inibizione per tre anni, fino al 6 aprile 2023, del giocatore Sinisa Cvetanovic, decisa dal giudice sportivo a seguito di quanto accaduto nel corso della gara contro la Scuola Basket Lecce disputata sabato 18 marzo al PalaMelfi, per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie C Silveri. Pubblichiamo di seguito la nota della società brindisina.

Con riferimento al “Comunicato Ufficiale nr.504 del 23-03-2023” relativamente al provvedimento del Giudice Sportivo Regionale (rif. report nr. 265 del 23-03-2023) notificatoci a mezzo mail, la scrivente società Asd Assi Basket Brindisi, regolarmente affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro con il codice 008447 per la stagione sportiva 2022-2023, nella figura del suo vicepresidente/dirigente Responsabile ing. Scivales Gianluca preannuncia di voler procedere ufficialmente con la procedura di ricorso e/o reclamo secondo quanto previsto dall’articolo 96 “Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello” del regolamento di giustizia relativamente all’inibizione dell’atleta Cvetanovic Sinisa determinata dal 23/03/2023 al 13/04/2026 a causa delle infrazioni riconosciute [art. 33,1/2c RG, art. 33,1/1d RG, art. 21,5a RG, art. 21,4 RG].

Si precisa di non voler procedere con il presente ricorso per gli altri provvedimenti, nello specifico “perdita gara 0-20”, “penalizzazione di 1 (uno) punto", "squalifica del campo per una gara", "inibizione del presidente avv. Guadalupi Vincenzo dal 23/03/2023 al 06/04/2023".

La scrivente si riserva di inviare la relativa documentazione con motivazioni del ricorso nei termini prescritti dal Regolamento di Giustizia.