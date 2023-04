Assi Basket: ridotta da tre anni a sei mesi l'inibizione di Cvetanovic

BRINDISI - Ridotta da tre anni a sei mesi e 21 giorni di inibizione la sanzione inflitta a Sinisa Cvetanovic, capitano dell’Assi Brindisi, per i fatti verificatisi lo scorso 18 marzo, al PalaMelfi, durante la partita contro la Scuola di Basket Lecce, valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver.

La Corte sportiva d’appello del comitato regionale Puglia della Fip (Federazione italiana pallacanestro) si è espressa nella giornata di oggi (mercoledì 5 aprile) a seguito del ricorso presentato dalla società brindisina contro la decisione del giudice sportivo (leggi l'articolo), che aveva inibito l’atleta serbo fino al 13 aprile 2026 per aver spintonato il secondo arbitro, all’inizio del quarto periodo. Lo stesso atleta poi si scusò con l'arbitro.

Di seguito il dispositivo della Corte, composta dagli avvocati Sofia Di Gioia (presidente), Bruna Dimichino (componente) e Domenico Caringella (componente).

“Ritenute sussistenti le violazioni di cui agli artt. 33,1/2b R.G. e 33,1/1d R.G.; tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra, bilanciata dall'attenuante generica relativa all'assenza di pregressi provvedimenti disciplinari e al comportamento tenuto dal tesserato successivamente all'interruzione dell'incontro – si legge nel dispositibo - pur tardivo rispetto all'attenuazione delle conseguenze delle proprie infrazioni, si sancisce la squalifica del tesserato Sinisa Cvetanovic per mesi sei (6) e 21 giorni, a partire dal 23.03.'23 fino al 14.10.'23”.