Happy Casa Brindisi: altri due anni con il preparatore fisico Marco Sist

Il preparatore fisico Marco Sist rinnova il suo legame con la Happy Casa Brindisi fino al 2024.‘La stagione della stella’ ha caratterizzato la decima salvezza consecutiva conquistata dalla New Basket Brindisi in Lega A, ma anche un traguardo personale e professionale di grande caratura. "È il caso di Marco Sist - si legge in una nota del sodalizio di contrada Maseriola - storico preparatore fisico biancoazzurro, arrivato a Brindisi nel 2011 e colonna portante della ‘Nbb family’. Con il rinnovo biennale appena siglato, Sist si appresta ad affrontare la stagione numero undici e dodici della sua carriera in biancoazzurro, un record di longevità e reciproca soddisfazione per i riscontri conseguiti in questo decennio ricco di successi ed emozioni. Specializzatosi nel corso degli anni nel suo campo, può vantare grande esperienza rivelandosi un vero punto di riferimento a livello nazionale come ‘Strenght and Conditioning Coach’".