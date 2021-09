Basket e minibasket: riprendono i corsi dell'Asd Robur Brindisi

Riprendono con entusiasmo i corsi di basket e Minibasket dell'Asd Robur Brindisi. Dopo il fermo imposto dalla pandemia sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti per i bambini e le bambine nati dal 2012 al 2017 e con quote ridotte per i nati dal 2008 al 2011. Le lezioni, tenute da allenatori nazionali e istruttori Fiip, si terranno presso la palestra dell'Istituto Comprensivo Sant'Elia-Commenda di Via Mantegna tutti i martedì e giovedì dalle ore 16.30.

Per informare i brindisini della partenza dei nuovi corsi l'Asd Robur Brindisi ha pubblicato sui social un video realizzato da due ragazzi,atleti della società: Andrea Accettulli e Giovanni Spano, due diciassettenni che frequentano le scuole superiori di Brindisi e cresciuti nella Asd Robur. In particolar modo, Andrea frequenta presso l'istituto professionale "Ferraris - De Marco - Valzani" il corso "Servizi culturali e dello spettacolo" per diventare un videomaker per il cinema, la televisione il web. L'iniziativa dell'Asd Robur Brindisi rientra nel progetto "Cresci con lo sport" in collaborazione con Il Csi, Centro Sportivo Italiano e il contributo di Enel.