Happy Casa: fine della quarantena, la squadra torna ad allenarsi

BRINDISI – Nessun tampone positivo fra le file della Happy Casa Brindisi. Trascorso il periodo di quarantena, si sono negativizzati tutti e 10 i componenti del gruppo squadra che la scorsa settimana si erano contagiati. A partire da oggi (giovedì 13 dicembre) il team ha ripreso ad allenarsi in vista della partita contro la Leonessa Brescia in programma domenica prossima (16 gennaio) a Brescia (palla a due alle ore 20). Ma si giocherà? L’interrogativo scaturisce dagli otto casi di positività al virus che fino alla giornata di ieri riguardavano otto componenti del gruppo squadra della Leonessa. Dal capoluogo lombardo, però, al momento non giungono novità. La situazione è al vaglio anche del servizio sanitario locale.