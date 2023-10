Al Palapentassuglia in pullman: riattivato il servizio gratuito

BRINDISI – Torna il bus navetta per il PalaPentassugllia. Il servizio sarà attivo a titolo gratuito in occasione di tutte le gare casalinghe della Happy Casa Brindisi, a partire da quella contro Pesaro in programma sabato prossimo, alle ore 20:15. Il collegamento fra il parcheggio di via Spalato e viceversa sarà garantito dalla Stp (società di trasporto pubblico).

La spesa complessiva a carico dell’amministrazione comunale sarà pari a 2.800 euro. E’ quanto emerge dalla determina che nella giornata di oggi è stata firmata del dirigente del settore Lavori, opere pubbliche e trasporti del Comune di Brindisi, Fabio Lacinio, a seguito di un incontro con i rappresentanti della Stp. Lo stesso tipo di servizio era stato già attivato dall’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Rossi negli anni scorsi.