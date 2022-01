Scambio Gentile-Visconti, si discutono ancora i dettagli della trattativa

BRINDISI - Alessandro Gentile ha già deciso che la sua destinazione debba essere esclusivamente Brindisi ma da Varese fanno sapere che fin quando non ci sarà una contropartita tecnica per completare il roster, il giocatore resterà a disposizione della società, anche se attualmente fuori rosa. Intanto la frenata in corso sui dettagli rischia di compromettere il perfezionamento della trattativa, mentre stringono i tempi per concludere l’ingaggio di Alessandro Gentile in tempo utile perché possa essere schierato da Happy Casa nella prossima trasferta di Sassari, in programma domenica prossima al PalaSerradimigni. La trattativa con Varese dovrebbe essere perfezionata entro domani, giovedì 27 gennaio, per poter depositare in Lega la documentazione necessaria entro venerdì mattina alle ore 12 e consentire ad Happy Casa di schierare Alessandro Gentile già a Sassari.

Varese alle strette per chiudere in giornata la trattativa

Com’è noto Varese ha già confermato la rottura con Alessandro Gentile e ha chiesto il cambio del cartellino di Riccardo Visconti, di proprietà della New Basket Brindisi. E’ su questa valutazione che le parti stanno ancora discutendo, considerato che Varese ha più interesse ad accelerare i tempi perché entro domani, giovedì 27 gennaio, dovrebbe depositare i documenti, prima delle ore 11, per poter schierare eventualmente Visconti nell’anticipo di venerdì prossimo, 28 gennaio, contro Dolomiti Energia Trentino, nel recupero della 13esima giornata di serie A. Per questo motivo un incontro risolutivo è previsto nella tarda serata o al massimo domani mattina per perfezionare eventualmente lo scambio Gentile-Visconti. In caso contrario Visconti potrebbe rimanere a Brindisi e avanzerebbe sul tavolo della trattativa solo il passaggio di Alessandro Gentile alla corte di coach Vitucci.