Ko anche a Cremona: la Happy Casa chiude il 2023 con l'ennesima sconfitta

La Happy Casa Brindisi chiude il 2023 con l’ennesima sconfitta e non si schioda dall’ultimo posto in classifica. Sempre all’inseguimento degli avversari, gli uomini di coach Sakota sono stati superati per 75-58 al Palaradi di Cremona, in un match valevole per la penultima giornata del massimo campionato.

Jackson è rimasto a casa, dopo la pessima prestazione contro Scafati. Al suo posto si è rivisto Kyzlink. A New Basket pecca di continuità per tutto l’arco del match, andando troppo a strappi offensivi e soffrendo l’aggressività dei padroni di casa fin dalla palla a due. Non basta il miglior Morris della stagione, autore di 22 punti. Coach Sakota ritrova Bayehe e Kyzlink rispetto all’ultima giornata di campionato, e decide di lasciare fuori rotazione nel reparto stranieri Jackson.

Ritmi e percentuali basse a inizio partita dove le difese riescono ad avere la meglio sui rispettivi attacchi forzando errori e palle perse (5-5 al 5’). Il pivot Golden spariglia le carte con quattro canestri di fila dalla media distanza per il primo allungo dei padroni di casa sul 16-8 e sono le due triple di Sneed a tenere a galla la Happy Casa nel primo quarto (18-13). L’ingresso di Lacey consente alla Vanoli di trovare altre soluzioni offensive per il vantaggio in doppia cifra, mentre Brindisi è costretta a inseguire faticando in fase di costruzione del gioco scivolando fino al -15 (40-25).

Le due triple consecutive di Morris cercano di ridare fiducia alla Happy Casa che dimezza lo svantaggio fino al -6 al 28’ (49-43). La risposta di Cremona arriva con le triple di Lacey e Adrian per il 55-47 al 30’. Si ferma nuovamente l’attacco biancoazzurro a soli due punti segnati nei primi quattro minuti dell’ultimo quarto. Morris riporta Brindisi a -7 ma Cremona decide di dare la spallata decisiva e si riporta saldamente al comando sul +15 al 37’ (68-53). Titoli di coda al PalaRadi. Si tornerà in campo domenica 7 gennaio alle ore 17:30 al PalaPentassuglia per la sfida vs Brescia.

Il tabellino

VANOLI CREMONA-HAPPY CASA BRINDISI: 75-58 (18-13, 40-25, 55-47, 75-58)

VANOLI CREMONA: Adrian 12 (3/8, 2/4, 5 r.), Zegarowski 12 (3/5, 2/3, 1 r.), Pecchia 9 (1/1, 1/2, 4 r.), Denegri 8 (1/3, 2/4, 3 r.), Lacey 7 (2/3, 1/3, 4 r.), Mccullough 5 (1/1, 1/3, 3 r.), Golden 12 (6/7, 6 r.), Zanotti 9 (2/2, 1/2), Eboua (0/1, 0/1, 2 r.), Piccoli 1 (0/1, 0/1, 3 r.). All.: Cavina.

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 22 (4/8, 4/7, 2 r.), Sneed 11 (0/5, 2/7, 9 r.), Laszewski 4 (1/2, 3 r.), Riismaa 3 (0/1 da tre, 1 r.), Senglin 12 (5/8, 0/1, 3 r.), Johnson 4 (2/4, 5 r.), Bayehe (0/1, 3 r.), Kyzlink (0/2 da tre, 1 r.), Lombardi (0/2 da tre, 1 r.), Seck ne, Laquintana 2 (1/2, 0/2), Malaventura ne. All.: Sakota.

ARBITRI: Borgioni – Quarta – Catani.

NOTE - Tiri liberi: Cremona 7/10, Brindisi 14/18. Perc. tiro: Cremona 29/55 (10/23 da tre, ro 4, rd 35), Brindisi 19/52 (6/22 da tre, ro 7, rd 22).