Basket, playoff per la C: la Mens Sana Mesagne sciupa il match point casalingo

MESAGNE - Sarà necessaria gara tre per stabilire chi giocherà il prossimo turno dei playoff per l’accesso alla serie C. In un palasport gremitissimo, la Mens Sana Mesagne cede nell’ultimo quarto rinviando tutto a domenica prossima. Perde una grossa occasione il Mesagne per superare il turno contro la Fortitudo Apricena tra le mura amiche, ma gli ospiti hanno dimostrato maggiore lucidità nei momenti più importanti dell’incontro. Ancora assente coach Capodieci sostituito da Grasso che schiera Rollo, Scalera, Piliego, Malvindi e Colucci, mentre coach Marra manda in campo Pistillo, Minutello, Di Santo, D’Uffizi, l’argentino Velardo e recupera lo spagnolo Ariza. Pronti via e l’Apricena va in fuga.

Come spesso accade i mensanini tardano a carburare subendo un parziale di 0-11 che non lascia presagire nulla di buono per i biancoverdi. D’Uffizi, Pistillo e Velardo realizzano con facilità, mentre i padroni di casa spadellano dalla lunga distanza. Spinti dal pubblico amico, finalmente i padroni di casa trovano la via del canestro. Scalera, Malvindi e Piliego riducono lo svantaggio e il primo quarto si chiude sul 11-18. Nel secondo periodo si vede la migliore Mens Sana della serata. Finalmente la difesa pone maggiore attenzione e in attacco si trovano le giuste soluzioni.

Dopo due minuti di gioco, con un parziale di 7-0 (19-19), il Mesagne trova il pareggio, ma è la tripla di Carriera che riporta i dauni in vantaggio (18-21). Piliego infila un’altra tripla che regala il primo vantaggio al Mesagne, poi la partita viaggia in equilibrio alternando i vantaggi di una o l’atra compagine. Il canestro di Malvindi chiude il secondo quarto con la Mens Sana avanti 31-29. Al rientro in campo dopo il riposo lungo, continua l’altalena del risultato, i mensanini contengono l’argentino Velardo che dalla lunga distanza, la sua specialità, non trova mai il canestro.

Coach Marra manda in campo lo spagnolo Ariza che infila subito la tripla del +5 (35-40), ma Malvindi, Rollo e ancora una tripla di Piliego, rimettono il Mesagne in testa (42-41) con ancora due minuti da giocare nel parziale. Qui finisce la partita dei padroni di casa, un parziale di 0-7 in chiusura di quarto, conduce l’Apricena sul 42-49, prima dell’ultima frazione di gioco.

Nell’ultimo periodo il Mesagne non riesce più a rientrare, alcune scelte affrettate e imprecise in attacco hanno lasciato via libera ai foggiani sui repentini ribaltamenti di fronte. D’Uffizi spacca la partita, mentre il Mesagne sembra ormai un pugile suonato. Colucci, uno dei migliori realizzatori dei biancoverdi, realizza i primi due punti a due minuti dalla fine, mentre lo scarto aumenta lasciando via libera all’Apricena. Troppo pesante lo scarto finale che non da il giusto merito a una Mens Sana che per tre quarti ha giocato alla pari con gli avversari. Nulla è compromesso per la società del presidente Mellone, a patto che la prossima settimana, sia utile per recuperare le risorse necessarie e ripetere l’exploit di gara uno nella gara decisiva ad Apricena.

Tabellino

MENS SANA MESAGNE – FORTITUDO APRICENA: 51-68

Mens Sana Mesagne: Rollo 9, Ciccarese 3, Scalera 7, Piliego 12, Campana, Prisciano 2, Turchiarulo 2, De Vincentis 2, Malvindi 9, Lamaj, fanelli,

Colucci 5. Allenatore: Alfredo Grasso.

Fortitudo Apricena: Zecchino, Pistillo 15, Ferrara Ferrara, Velardo 12, Fraccacreta, Ariza 12, Minutello 4, Di Santo, D’Uffizi 20, Binetti, Carriera 5.

Parziali: 11-18 20-11 11-18 9-21

Arbitri: Ranieri e Russo.