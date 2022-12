Nella sconfitta con Scafati Happy Casa si conferma "la squadra che non c'è"

BRINDISI - Si sperava in un pronto riscatto della sconfitta di Treviso e in una prova convincente che certificasse la risposta ai tanti interrogativi che Happy Casa aveva posto nel corso di questo campionato e che facesse finalmente chiarezza su quali obiettivi potrebbe raggiungere. E’ arrivata la conferma, invece, che Happy Casa è la squadra che non c’è. Contro Scafati si è rivista la squadra di coach Vitucci in piena confusione mentale, che non è affidabile sul piano tattico, che soffre di concrete amnesie difensive, che non ha un vero leader in campo, né un filo conduttore, non ha un suo gioco. In buona sostanza si conferma la squadra che perde a Treviso, a Verona, a Reggio Emilia, che prende imbarcate terribili come contro Pesaro e Bologna, che si fa sfuggire vittorie già definite come a Milano. Questo ha detto la partita contro Scafati, a conferma di un’altra realtà che riporta Happy Casa a non riuscire a vincere le partite con formazioni di pari fascia che potrebbero assicurare un futuro tranquillo in termini di punti e di posizioni di classifica, per raggiungere gli obbiettivi programmati dalla società, dopo che ha già fallito al primo turno il sogno europeo della Fiba Europe Cup. Al tirar delle somme la squadra è lontana parente di quella vista contro Derthona, Venezia, Brescia e Napoli, ma anche di quella che ha vinto a Trieste, e l’involuzione tecnica risulta ancor più inspiegabile se si considera anche il rendimento dei singoli giocatori che, in particolare, su quelle vittorie hanno impreso il timbro delle loro migliori prestazioni, come Nick Perkins, Marquise Reed e Andrea Mezzanotte (nella foto sotto).

E alla fine Happy Casa si scosse

Che Happy Casa avrebbe potuto e dovuto fare di più contro Scafati, lo dimostrano gli ultimi secondi finali quando, grazie ad una difesa asfissiante e ad un pressing a tutto campo, sostenuto a gran voce da un pubblico straordinario che non voleva rassegnarsi alla sconfitta, a 46” la squadra si è portata a -4 (65-69), lasciando poi che David Logan mettesse il suggello sulla vittoria della sua squadra e prendesse in mano la partita con la sua leadership vincente e incontrastata. Ma per meglio capire quali opportunità Happy Casa, ha sciupato e che qualità di gioco ha espresso in campo basterà precisare che Scafati ha giocato costantemente con i suoi uomini migliori gravati di falli, che alla fine si contavano in 5 per Trevor Thompson, ed in campo con 4 falli per Stanley Okoye, Kruize Pinkins, Artjoms Butjankovse e David Logan, un autentico invito a nozze per intensificare il gioco di attacco al canestro avversario (chi ha visto il pick&roll?) che Happy Casa non ha saputo sfruttare adeguatamente.

Nick Perkins in "chi l’ha visto?"

Il pivot americano notoriamente condiziona il trend della squadra, in modo negativo o positivo, ed è indubbio che le sue prestazioni altalenanti coincidano con le vittorie o le sconfitte di Happy Casa. Contro Scafati ha trascorso 13 minuti in panchina, dopo che a Treviso era stato protagonista in negativo, e alla squadra è venuto così a mancare un preciso punto di riferimento, sia in difesa che in attacco. Coach Vitucci e il suo staff hanno il dovere di recuperare Nick Perkins (nella foto sopra) alla migliore condizione fisica e di forma, ma soprattutto mentale considerate le recenti reazioni scomposte che il giocatore ha avuto in campo nelle ultime partite, perché questo roster non piò prescindere dai suoi punti e dai suoi rimbalzi, sia in difesa che in attacco, non avendo alternative valide attualmente a disposizione della squadra.

Processi rinviati aspettando D'Angelo Harrison

Ora c’è chi chiede “tagli” indiscriminati di giocatori ben identificati che non stanno dando corpo alle aspettative della società e della tifoseria e non sembrano adeguati per affrontare un campionato difficile come questo della serie A nazionale. Che il roster sia stato costruito male è un dato di fatto inconfutabile, ma in questo momento le scelte devono esser ben ponderate perché determinanti per qualsiasi obiettivo finale che la società intende raggiungere. Soprattutto si deve valutare quale apporto potrà dare D'Angelo Harrison (nella foto sopra), il cui recupero è previsto a breve scadenza (se non proprio a Trento almeno in casa contro Varese), se cioè con il giocatore che garantisca un buon rendimento Happy Casa riavere in campo il suo leader oppure ricorrere ai dovuti “tagli” e cercare sul mercato giocatori in grado di assicurare il necessario sostituto nel ruolo. Intanto la nota lieta della partita contro Scafati è che per la prima volta è stato iscritto a referto Tommy Guadalupi, il giovane brindisino cresciuto nel vivaio di Happy Casa, di cui si dice un gran bene per le sue buone doti tecniche e agonistiche.