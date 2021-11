Basket, C Silver: dopo gli ottimi esordi, Dinamo e Assi a caccia del bis

Dopo l'esordio vincente, le due squadre di Brindisi impegnate nel campionato di Basket di C Silver sono pronte per la seconda giornata. L'Armeni Emprises Assi Brindisi, corsara in casa della Fortitudo Francavilla (69-91), sabato 6 novembre, alle ore 18, ospiterà al PalaZumbo la Brico Casa Monopoli. La Dinamo Basket Brindisi, vittoriosa in casa contro il Cus Bari (88-63), sempre nella giornata di sabato, alle ore 19:30, sarà di scena nel palasport "A. Tassi" di Trani, contro la squadra locale della Fortitudo.

Impegno casalingo anche per la Brioservice Carovigno, che al palasport di Ostuni (nuova casa della squadra carovignese), domenica 7 novembre, alle ore 18, affronterà l'Angiulli Bari. Il quadro delle compagini del Brindisino si chiude con la Fortitudo Francavilla, che sabato, alle ore 19, sarà impegnata sul parquet del Cus Bari.

L'Assi

L'Armeni Emprises Assi Brindisi si è imposta di misura all'esordi in trasferta contro la formazione Francavillese, composta prevalentemente da ragazzi del settore giovanile. I biancorossi emergono grazie alle prestazioni essenziali dell'ala grande serba Sinisa Cvetanovic e del pivot lettone Donatas Jonikas, che entrambi totalizzeranno a fine partita l'high score di ventisette punti.

Da sottolineare anche la buona prova degli italiani presenti nel roster con i sedici punti segnati a referto dalla guardia brindisina Gabriele Polifemo, tredici punti messi a segno da Gianluca Pannella, sei punti per Cristiano Ranieri, chiude il tabellino dell'Assi con due punti Lipari. Sicuramente sarà soddisfatto coach Paolo della Corte di come si è svolta la partita, ma la concentrazione resta alta per la seconda giornata dove da avversario c'è la Bricocasa Monopoli che arriverà a Brindisi dopo aver vinto la prima giornata contro la Frantoio Muraglia Barletta con il risultato di (71-65). Sabato palla a due ore 18:00 al Palazumbo di Brindisi.

Dinamo Brindisi

La Dinamo Basket Brindisi dimostra fin da subito di essere in grande forma: lo dimostra chiaramente il risultato (88-63) con cui i ragazzi di coach Cristofaro hanno battuto il Cus Bari, nella gara d'esordio. Squadra che gira bene e difesa aggressiva: la formazione brindisina mette subito in difficoltà i giocatori baresi allenati da coach Casorelli.

I bianco blu sono in vantaggio in tre parziali su quattro, tranne l'ultimo vinto per 18-24 dalla squadra ospite. Decisivo il terzo quarto per la Dinamo, in cui totalizza 28 punti subendone solo 15. Grande prestazione di tutto il clan Dinamo. Su tutti l'esterno lettone Mantvydas Sta?elis e il lituano Darius Kibildis, entrambi top scorer con ventiquattro punti. Buona prestazione anche del play brindisino Andrea Pellecchia che totalizza tredici punti a referto. Seguono i due pivot Pulli e Caloia con otto punti, totalizzano quattro punti il capitano Brizio Rollo e il giovanissimo Andrea Scivales classe 2003, va anche a referto con tre punti il classe 2004 Giovanni Greco.

Dinamo alla ricerca di conferme sabato sera a Trani contro la Fortitudo Trani, che viene da una sconfitta contro la Nuova Cesistica Barletta per (85-76). Trani avrà il prestesto per riscattarsi da questa sconfitta.