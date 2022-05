C SIlver, semifinali playoff: Dinamo Brindisi al palazumbo contro Nardò

BRINDISI - La Dinamo Brindisi farà oggi il suo debutto in una semifinale playoff di Serie C Silver contro la squadra nerentina della Nardó Academy. I ragazzi di coach Antonio Cristoforo hanno superato i quarti di finale con un 2-0 secco contro la BrioService Carovigno, mentre i salentini hanno vinto la serie per 3-1 contro la Scuola di basket Lecce. Primo impegno di questa serie playoff, stasera (ore 18) al PalaZumbo.