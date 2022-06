Serie C Gold, le strade della New Virtus Mesagne e di coach Bray si dividono

MESAGNE - La New Virtus Mesagne, nelle persona del presidente Ivano Guarini, comunica ufficialmente, "in via consensuale e nel reciproco rispetto personale e sportivo", che Tonino Bray non sarà più il capo allenatore della squadra gialloblu.

Si leggge in un comunicato della società: "A Bray vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per l'esaltante percorso sportivo iniziato nel novembre 2019 in C Silver, conclusosi il 10 aprile scorso con la salvezza in C Gold, maturata sul campo".

Il presidente Guarini e tutti i dirigenti salutano con stima coach Bray "per la professionalità dimostrata in questo triennio, fin dal primo giorno, mettendosi pienamente a disposizione della causa gialloblu e gli augura le migliori fortune personali e professionali".