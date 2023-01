Serie D, la Mens Sana Mesagne supera l'All Star Francavilla

MESAGNE - Nel testacoda della prima giornata di ritorno, la Mens Sana Ciaurri Mesagne batte agevolmente l'All Star Francavilla e mantiene la testa della classifica in coabitazione con il Basket Fasano. Partita dai due volti quella dei padroni di casa, dopo i primi due quarti insufficienti, Rollo e compagni esplodono nel terzo periodo dominando successivamente la partita. Il Francavilla si presenta a Mesagne con solo sette giocatori a referto e con il nuovo tesserato Antonio Serpentino, un vero lusso per questa categoria. Coach Capodieci manda in campo un quintetto inedito con tre Under 19, Malvindi, De Vincentis e Panico, anche lui classe 2005 e all’esordio in questo campionato, più Colucci e Ciccarese, mentre coach Cafarella schiera Donno, Serpentino, Musarò, Pezzuto e Romanelli.

Pronti via e mentre i mensanini sono lenti e impacciati, l’All Star comincia a condurre l’incontro. Serpentino e Romanelli realizzano con continuità, mentre il Mesagne sbatte contro la difesa ospite. Alla tripla di Donno (4-10) entra in campo Piliego che in un batter d’occhio piazza tre triple consecutive e chiude il primo periodo sul 14-14. Nel secondo quarto il Francavilla prova a scappare, Serpentino diventa imprendibile nella zona pitturata, ancora una tripla di Piliego limita i danni ai biancoverdi, poi Giuri lo imita portando il Francavilla in vantaggio in doppia cifra 22-32 con tre minuti ancora da giocare. Subito un parziale di 5-0 con Colucci e Campana riavvicina la Mens Sana che va al risposo lungo in svantaggio 27-32.

Nel terzo periodo, come ormai accade frequentemente, torna in campo un altro Mesagne. Un tornado si abbatte sul Francavilla che rimane stordito dalla forza degli ospiti. Nei dieci minuti i mensanini realizzano 28 punti contro i 27 realizzati nei primi venti minuti di gioco. Una difesa aggressiva e ripartenze

veloci che fiaccano il ridotto organico degli ospiti. Romanelli, protagonista nei primi due quarti, scompare dalla scena, mentre Serpentino viene limitato dall’ingresso in campo del nuovo arrivato Turchiarulo. Il Mesagne perde Ciccarese che, in una fase di gioco, si infortuna ed è costretto ad abbandonare il campo. Al 5’ con la tripla di Prisciano c’è il primo vantaggio mensanino (39-38), subito replicata dal giovane Giuri, buona la sua prova. De Vincentis, Colucci e Rollo continuano a spingere allungando e chiudendo la terza frazione sul 55-45.

Nell’ultimo quarto il Francavilla non ha più energia, la Mens Sana continua a difendere forte recuperando una serie di palloni, in attacco De Vincentis e Turchiarulo realizzano con regolarità e la tripla di Colucci (16 con 4/11) porta i padroni di casa a +15 (67-52) con 5’ al termine. Gli ospiti non trovano più la via del canestro e Serpentino, a secco nell’ultimo quarto, lascia il campo per raggiunto limite dei falli. Malvindi esegue il parziale definitivo chiudendo la partita in crescendo. Dopo un inizio davvero insufficiente, esce fuori la vera Mens Sana che sfrutta a dovere una buona organizzazione difensiva e la velocità nella zona di attacco. Il prossimo turno i mensanini renderanno visita alla New Basket Lecce, sabato alle ore 18:00 presso il Palaventura.

Mens Sana Mesagne: Rollo 7, Scalera D. 2, Pesce, Prisciano 4, Ciccarese 5, Piliego 17, Campana 2, Turchiarulo 8, De Vincentis 11, Malvindi 8, Panico,

Colucci 16. Allenatore: Angelo Capodieci.

All Star Francavilla: Pentassuglia 2, Romanelli 12, Donno 8, Giuri 10, Musarò 2, Pezzuto 7, Serpentino 17. Allenatore: M. Cafarella.

Parziali: 14-14 13--18 28-13 25-13.

Arbitri: Rizzello e Polimeno.