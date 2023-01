Serie D, la Mens Sana Mesagne supera la New Basket Lecce in trasferta

La Mens Sana Mesagne batte la New Basket Lecce e conferma la prima posizione in classifica, in attesa del match clou di sabato prossimo con il Basket Fasano. I padroni di casa si presentano con una squadra molto giovane senza i suoi migliori realizzatori, Buscicchio e Spedicato, squalificati. Il Mesagne invece, in attesa del recupero definitivo di Luigi Scalera, arriva a Lecce al completo e coach Capodieci schiera Colucci, Malvindi, De Vincentis, Turchiarulo e Rollo. Coach Scarpa invece per la New Basket manda in campo Murrone, Garzya, Scarano, Antonaci e Renna.

Apre le danze Scarano con una tripla, poi un parziale di 0-14 spalanca la strada alla Mens Sana. Un De Vincentis molto ispirato traccia il solco, seguito da Malvindi e per il Lecce diventa un inseguimento a ostacoli. La tripla di Renna prova ad accorciare le distanze, ma risponde subito ancora De Vincentis, prima che anche Colucci realizzi dalla lunga distanza chiudendo la prima frazione sul 10-25. Il secondo quarto è più equilibrato, coach Capodieci inizia a ruotare tutti i disponibili tenendo a riposo precauzionale Ciccarese e Pesce. Renna per i leccesi prova a rientrare in partita, ma Fanelli e ancora De Vincentis, 15 punti per lui nei primi due quarti, mantengono il vantaggio in doppia cifra. La tripla di Prisciano manda tutti negli spogliatoi per il riposo lungo sul punteggio di 24-41.

Le triple di Colucci e Turchiarulo aprono il terzo periodo (24-47), poi Laterza, Renna e Murrone per i padroni di casa provano a scuotere i compagni realizzando buone giocate. Proprio la tripla di Murrone porta il Lecce a -12 (44-56), ma gli ospiti riprendono la marcia e con un parziale di 0-7 chiudono il terzo periodo sul 44-63. Nell’ultimo quarto l’esito della partita appare ormai scontato. Colucci continua a dirigere l’orchestra realizzando con regolarità e infilando la quinta tripla della serata, Malvindi padroneggia nella zona pitturata e Piliego insieme a Rollo mettono in cassaforte il risultato. Tra i padroni di casa è Laterza l’ultimo ad arrendersi scrivendo a referto due triple nell’ultimo parziale.

Vince con pieno merito la Mens Sana Mesagne in attesa del prossimo turno che la vedrà impegnata, sabato alle ore 18:30 presso il palazzetto dello sport, con il Basket Fasano dell’argentino Paparella con il quale condivide il primo posto in classifica. Si attende il pubblico delle grandi occasioni per una partita che potrebbe essere decisiva in chiave playoff.

Tabellino

New Basket Lecce: Laterza 8, Murrone 11, Tommasi, Sportillo 4, Barbone, Garzya 2, Scarano 7, Leucci 9, Antonaci 2, Renna 17. Allenatore: M. Scarpa.

Mens Sana Mesagne: Rollo 4, Scalera D. 2, Pesce, Prisciano 3, Ciccarese, Piliego 7, Campana, Turchiarulo 6, De Vincentis 15, Malvindi 15, Fanelli 6, Colucci 21. Allenatore: Angelo Capodieci.

Parziali: 10-25; 14-16; 20-22; 16-16.